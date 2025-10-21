Скандал в Евросоюзе: новые подробности о диверсантах-украинцах, которые орудовали в Польше и Румынии

В Польше и Румынии задержали диверсантов / © Freepik

Реклама

В Румынии задержали диверсантов с украинским гражданством, которые готовили теракт в ЕС. В Польше отметили, что мужчины приехали в это государство из их страны и налаживали поставки взрывчатых веществ в Украину. Еще одного 21-летнего гражданина Украины задержали в Польше.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Что известно о диверсантах из Украины

По данным польских СМИ, украинцы, задержанные в Румынии, сотрудничали со своим коллегой, задержанным в Польше. По данным польских спецслужб, зовут украинца Даниил Г.

Реклама

Диверсанты намеревались поджечь офис одной из украинских курьерских компаний в Бухаресте. Они разместили две посылки, содержащие зажигательные устройства, изготовленные вручную, спрятанные в наушниках и автомобильных деталях. Они должны были дистанционно взорваться.

Румынские службы, в сотрудничестве, в частности, с польским Агентством внутренней безопасности, предотвратили этот акт.

Во вторник польские службы сообщили, что сотрудники АВБ недавно задержали всего 55 человек, которые по заказу России действовали во вред Польше.

Одним из них был 21-летний украинец Даниил Г., который жил под Варшавой и работал кладовщиком. Вместе с коллегами он создал маршрут, по которому через Польшу и Румынию в Украину транспортировали взрывчатые материалы. Его сообщников задержали румынские службы.

Реклама

О задержании последних восьми диверсантов во вторник утром сообщил премьер-министр Дональд Туск.

«Мужчина проводил разведывательную деятельность на территории Польши и Румынии. Задержание произошло в результате совместных действий Агентства внутренней безопасности и румынских служб (SRI), направленных против агрессивной деятельности российских спецслужб. Одновременно на территории Румынии были задержаны двое других граждан Украины, которые тесно сотрудничали с подозреваемым Даниилом Г.», — сообщило Агентство внутренней безопасности Польши.

«17 октября этого года прокурор Мазовецкого отделения Национальной прокуратуры в Варшаве выдвинул задержанному обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 130, п. 7 и 8 Уголовного кодекса, то есть деятельность в пользу российской разведки против Республики Польша, путем подготовки к совершению актов саботажа, заключавшихся в отправке в Украину посылок, содержащих взрывчатые и опасные материалы. Подозреваемые вели разведывательную деятельность на территории Польши и Румынии. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.

Также известно, что в Польше предъявили обвинения супругам с РФ, которые передавали данные об инфраструктуре и были причастны к перевозке взрывчатки.

Реклама

Что сообщили в Румынии

В Румынии сообщили, что задержали двух граждан Украины.

«Румынская разведка в сотрудничестве с национальными и международными партнерами предотвратила новую диверсионную операцию, организованную Российской Федерацией на территории Румынии. 21 октября 2025 года румынская разведка в сотрудничестве с DIICOT, MAI-DCCO и MApN-DGIA, а также иностранными партнерскими службами, предотвратила проведение новой диверсионной операции на территории страны с участием двух граждан Украины, непосредственно координируемой представителями российских спецслужб. Их целью было уничтожение путем поджога штаб-квартиры компании Nova Post в Бухаресте», — сообщают там.

В Румынии разоблачили диверсантов и уничтожили взрывные устройства.

«14-15 октября 2025 года SRI идентифицировало и отслеживало двух граждан Украины, которые прибыли в Румынию из Польши и сдали в офисе Nova Post в Бухаресте две посылки, содержащие дистанционно управляемые зажигательные устройства, изготовленные вручную, скрытые в наушниках и автомобильных деталях, а также компоненты для мониторинга GPS-локации», — сообщили спецслужбы Румынии.

Реклама

Также в соседней стране установили, что задержанные украинцы принадлежали к российской диверсионной группе.

«Полученные данные подтверждают принадлежность обоих граждан Украины к разветвленной сети диверсантов, контролируемой российскими спецслужбами, которая атакует европейские страны. Их действия вписываются в ту же схему операций, которая касалась разветвленной инфраструктуры Nova Post — крупнейшей частной украинской курьерской компании», — сообщают румынские службы.