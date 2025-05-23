Скандал в финском парламенте: главу администрации подозревают в госизмене

Генерального секретаря финского парламента подозревают в госизмене

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Главу администрации Эдускунты (парламента Финляндии) Антти Пелттари подозревают в государственной измене и должностном преступлении.

Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat.

Речь идет о разглашении секретной информации в то время, когда Пелттари возглавлял полицию безопасности (SUPO) с февраля 2011 года по март 2024 года.

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По законам Финляндии, разглашение секретной информации, которое может нанести серьезный ущерб безопасности государства или национальной обороне, карается лишением свободы на срок от 4 месяцев до 4 лет. А доказанная вина в совершении должностного преступления может привести к штрафу или двухлетнему заключению.

Сам Пелттари написал в социальной сети X, что он подозревается в том, что он в свое время проигнорировал ситуацию, когда некоторые пенсионеры SUPO могли получить секретную информацию о деятельности полиции безопасности.

«Меня допросили как подозреваемого в совершении преступления. Центральное содержание уголовного подозрения состоит в том, что, как начальник полиции безопасности, я не вмешивался в тот факт, что некоторые отставные чиновники смогли получить конфиденциальную информацию о деятельности SUPO», — пояснил Антти Пелттари.

Напомним, Финляндия засекретила поставки оружия в Украину. Причинами стали изменения в глобальной ситуации безопасности.

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