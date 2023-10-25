Скандал в Гарварде из-за поддержки Палестины: печальные последствия для студентов и неожиданный урок для украинцев

Студенческие организации Гарварда выступили с антиизраильским заявлением и теперь могут попасть в "черный список" работодателей.

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября вызвало громкий скандал в Гарвардском университете США, в результате которого некоторые студенты могут попасть в "черный список" работодателей.

Об этом передают CNN и BBC.

Начало скандала

Группы палестинских активистов в Гарварде регулярно публикуют заявления, осуждающие политику Израиля, но их почти не замечают. В этот раз конфликт на Ближнем Востоке привлек внимание мира.

В письме, автором которого является Палестинский комитет солидарности студентов Гарвардского университета, утверждается, что студенты "считают израильский режим полностью ответственным за развертывание насилия" и обвинили власти Израиля в создании "режима апартеида".

Письмо подписали 33 студенческие группы. "События (в Израиле. – Ред.) произошли не на пустом месте", – говорится в заявлении.

Авторы отметили, что миллионы палестинцев в секторе Газа "вынуждены жить в тюрьме под открытым небом", и призвали Гарвард принять меры, чтобы "остановить продолжающееся уничтожение палестинцев".

Реакция общества на заявление

Под заявлением говорится, что имена подписантов скрыты. Те, кто причастен к письму, не ожидали, что их заявление вызовет такой резонанс.

Однако известные меценаты Гарварда призвали назвать имена подписантов, чтобы их взгляды стали известны. Среди тех, кто требует назвать имена подписантов – генеральный директор гедж-фонда Pershing Square Capital Management, миллиардер Билл Акман.

"Не следует иметь возможность прятаться за корпоративным щитом, публикуя заявления, поддерживающие действия террористов", — сказал Акман. Он добавил, что хочет убедиться, что его компания и другие "нечаянно не наймут" студентов-подписантов на работу.

Несколько других бизнес-лидеров, включая генеральных директоров торгового клуба FabFitFun, стартапа EasyHealth и Dovehill Capital Management поддержали призыв Акмана назвать имена студентов.

В Гарварде супруги миллиардеры вышли из правления. Еще один меценат забрал деньги на стипендии. А Лоуренс Саммерс, бывший президент Гарвардского университета и министр финансов, раскритиковал руководство за запоздалый ответ на атаку ХАМАС и письмо студента.

Тем временем критику Саммерса поддержали несколько американских законодателей-республиканцев, в том числе выпускник Гарварда Тед Круз, написавший в соцсетях: "Что, черт возьми, не так с Гарвардом?"

Глава Американской ассоциации колледжей и университетов Линн Паскерелла ответила: "Угрозы студентам с отказом нанять их на работу и отзывом денег через их взгляды противоречат американскому высшему образованию, которое основывается на неограниченном стремлении к истине и свободном обмене идеями".

Реакция университета

Президент Гарвардского университета Клодин Гэй выступила с заявлением, в котором говорится, что "ни одна студенческая группа не выступает от имени Гарвардского университета или его руководства".

Позже Клодин Гэй и высшее руководство, в том числе 15 деканов, обнародовали заявление, в котором есть строки о том, что "их сердца разбиты из-за смерти и разрушений, вызванных нападением ХАМАС, направленным на граждан Израиля".

Студенты отзывают подписи

Студенческое издание Harvard Crimson сообщает, что по состоянию на утро 12 октября по меньшей мере восемь из 34 организаций отозвали подписи под заявлением. Студенты уверяют, что не знали о содержании заявления и подписали его по солидарности.

Гарвард попытался закрыть списки подписантов. Но имена опубликовала медиагруппа Accuracy in Media. Вероятно, та же группа организовала кампанию: по улицам вокруг кампуса университета ездил грузовик с рекламным щитом. На нем были имена и лица студентов, которые, вероятно, принадлежат подписантам. На грузовик были нападения, в него летел кирпич.

Конфронтация в Гарварде продолжается

Сегодня, 25 октября, стало известно, что более 150 членов Гарвардского университета собрались на улице, оплакивавших смерть палестинских детей, погибших во время последних бомбардировок Газы, передает The Harvard Crimson.

Тем временем, выпускники Гарварда обвинили университет в игнорировании безопасности еврейских студентов на фоне пропалестинских протестов в кампусе. В письме рассказали о недавнем нападении на израильского студента в университетском городке.

В свою очередь, студенты-мусульмане также жалуются, что получают угрозы убийства.

Уроки для Украины

Блогер Виктория Макарова в своем Facebook назвала скандал в Гарварде "очень поучительной историей".

"Потому что забембали эти... трактовку свободы слова как неограниченной никакой ответственностью возможности брякнуть что угодно, где угодно, по любому поводу. Мир поляризуется, мир стал черно-белым. Каждый выбирает, на какой он стороне. Это — базовый морально-этический вопрос", – отметила она.

Макарова поделилась историей по собственному опыту как люди путают свободу слова с безответственностью.

"Если коротко, где-то в 2014 или 2015 году меня забанила приятельница, украинка, которая на тот момент училась в Стэнфорде. Госпожа систематически разгоняла предательство в своих постах о событиях в Украине, распространяя довольно спорные тексты, которые очень напоминали российские ИПСО.

На мой вопрос: "зачем ты это делаешь, твои тексты неправдивы и просто вредны" — дама начала нести ахиней о свободе слова, проповедуемой в Стэнфорде. Мол, все преподаватели стимулируют горячие и провокационные дискуссии, поскольку они формируют "критическое мышление". По моему вопросу, понимает ли она разницу между свободой слова и безответственностью, я получила бан.

Последствия такой политики формирования "критического мышления", я так понимаю, мы видим сейчас и в Гарварде", – подытожила Виктория Макарова.

Напомним, что глава Мюнхенской конференции по безопасности попал в скандал из-за заявления об Израиле и ХАМАСе.

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