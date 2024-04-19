Скандал в Германии: депутат-праворадикал оказался владельцем бизнеса в Беларуси

За недостоверную информацию в декларации депутату грозит штраф более 40 тысяч евро.

Депутату от ультраправой политической партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) грозит большой штраф за сокрытие информации о принадлежащем ему бизнесе в Беларуси.

Об этом пишет BILD.

"Депутат земельного парламента Саксонии от АдГ Йорг Дорнау с 2020 года зарегистрирован как владелец сельскохозяйственного бизнеса в Беларуси. Его предприятие можно найти в Едином государственном реестре Беларуси под названием ООО "Цыбулька Бел"", – говорится в материале.

Компания, принадлежащая Дорнау, возделывает несколько сотен гектаров белорусских сельскохозяйственных угодий, которые расположены неподалеку от литовской и польской границы. "Цыбулька Бел" занимается выращиванием овощей, бахчевых культур и корнеплодов.

Само по себе ведение бизнеса депутатами не запрещено немецкими законами, однако Дорнау скрыл эту информацию и не указал белорусский бизнес в декларации о собственности и доходах.

Подобная информация о депутатах в Германии является публичной, и на сайте земельного парламента указано, что Дорнау принадлежит только один бизнес в его родном городе Борн.

"Дорнау не сообщал парламенту никакой информации о какой-либо предпринимательской деятельности в Беларуси. После появления информации в СМИ глава земельного парламента попросил господина Дорнау прокомментировать ситуацию", – заявила представительница парламента Иво Клатте.

Также сообщается, что если информация о незадекларированном бизнесе депутата подтвердится, Дорнау придется заплатить штраф в размере более 40 тысяч евро.

Сам депутат-праворадикал пока никак не прокомментировал ситуацию.

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