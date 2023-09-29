Скандал в Германии: лидер ХДС заявил, что беженцам проще немцев попасть к стоматологу

Лидер партии ХДС, к которой принадлежала экс-канцлер Меркель, попал в скандал после критики миграционной политики Берлина.

Однопартиец экс-канцлера Меркель, лидер "Христианско-демократического союза" (ХДС) Фридрих Мерц попал в скандал после того, как заявил, что искателям убежища в Германии гораздо проще попасть на прием к стоматологу, чем немецким гражданам.

Об этом сообщает Spiegel.

"Люди сходят с ума, когда видят, что 300 тыс. просителей убежища получают отказ (в убежище. – Ред.), но не покидают страну, и получают полную помощь", – сказал Мерц в эфире телеканала Welt-Talk. "Они сидят у врача и ремонтируют свои зубы, а живущие по соседству немецкие граждане не получают запись на прием".

Реакция германских политиков на заявление

Глава Тюрингии Бодо Рамелов заявил, что Мерц такими заявлениями "делает дело AfD" (правопопулистской партии "Альтернатива для Германии") и усиливает продвигаемые нарративы, а это отвлекает внимание от реальных проблем немецкой системы здравоохранения.

Лидер Партии зеленых Рикарда Лэнг обвинила лидера ХДС в умышленной настройке групп друг на друга и распространении этой ложной информации.

Однопартийцы Мерца стали его защищать. Так, глава земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст (ХДС) заявил, что Мерц лишь хотел привлечь внимание к общему бремени, которое ложится на государство, общество и социальные системы из-за резкого роста нелегальной миграции.

Мерц ранее критиковал украинских беженцев

Напомним, что осенью прошлого года Фридрих Мерц обвинил украинских беженцев в "социальном туризме".

"Мы сейчас наблюдаем социальный туризм со стороны этих беженцев: в Германию, обратно в Украину, в Германию, обратно в Украину", – сказал Мерц. Впоследствии он был вынужден извиниться за это заявление.

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