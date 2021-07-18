Скандал в Германии: преемник Меркель смеялся во время траурной речи о жертвах мощного наводнения

Скандал в Германии: преемник Меркель смеялся во время траурной речи о жертвах мощного наводнения

Во время выступления президента, который говорил о жертвах наводнения, кандидат в канцлеры Армин Лашет смеялся не менее 30 секунд.

18 июля кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет рассмеялся во время речи президента Франка-Вальтера Штайнмайера о жертвах мощных наводнений, произошедших в стране.

Об этом сообщает издание Spiegel.

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Конфуз произошел во время визита в регион президента Франка-Вальтера Штайнмайера в регион Северный Рейн-Вестфалия, который сильно пострадал во время наводнения. Лашет является премьер-министром этого региона. Два политики посетили город Эрфтштадт, особенно пострадавший от наводнения. Там президент Штайнмайер выступил с небольшой речью. На видео попала реакция Лашета, который стоял за президентом — во время выступления кандидат в канцлеры смеется не менее 30 секунд.

После жесткой критики в социальных сетях от граждан и других политиков Лашету\ извинился:

"Я жалею о впечатлении, которое создал. Это было неуместно, и мне жаль", — написал Лашет на своей странице в Twitter.

Напомним, количество погибших в результате мощных наводнений в Германии и Бельгии превысило 170, тогда как спасатели продолжают поиски сотен людей, которые считаются пропавшими без вести. Немецкая метеорологическая служба DWD сообщила, что предупреждала о непогоде местную власть, которая должна была нести ответственность за организацию любой необходимой эвакуации.

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