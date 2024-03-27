Скандал в Германии: украинский посол ответил на заявление депутата про замораживание войны

Алексей Макеев заявил, что последствием замораживания конфликта на Донбассе стала масштабная война в Европе.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев прокомментировал заявление лидера парламентской группы СДПГ Рольфа Мютцениха о "замораживании" войны.

Об этом пишет ntv.

Дипломат напомнил о многочисленных раундах переговоров с Россией, начиная с 2014 года, участницей в которых была и Германия.

"Это замораживание привело лишь к тому, что сегодня в Европе бушует огромная война", — сказал Макеев.

Посол также ответил на заявления России о причастности Украины в теракту в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, назвав их "абсурдными обвинениями"

Макеев заявил, что этими обвинениями в терроризме Россия пытается отвлечь внимание от собственных преступлений.

Напомним, Рольф Мютцених снова призвал заморозить войну в Украине. По его мнению, в любой момент может открыться "окно возможностей" для прекращения огня.

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