Скандал в имении Шумахера: суд вынес неожиданный приговор гонщику в деле об изнасиловании

Джои Моусон / © Getty Images

Реклама

В Германии вынесли приговор австралийскому автогонщику Джои Моусону, которого обвиняли в изнасиловании бесчувственной медсестры на вечеринке в доме легендарного Михаэля Шумахера.

Об этом сообщает Lad Bible.

Подробности громкого скандала

Событие, вокруг которого годами шли суды, произошло еще в 2019 году во время шумной коктейльной вечеринки в особняке Шумахера. Потерпевшая медсестра утверждала, что ей стало плохо после окончания рабочей смены, когда она присоединилась к гостям. Другие присутствующие отвели женщину в комнату отдыха, где она потеряла сознание.

Реклама

По версии обвинения, именно тогда в комнату зашел австралийский автогонщик Джои Моусон, который дружил с сыном легендарного чемпиона — Миком Шумахером. Прокуроры настаивали, что спортсмен воспользовался беспомощным состоянием женщины и изнасиловал ее.

Однако никого из членов семьи Шумахеров в доме во время инцидента не было.

Извинения обвиняемого и позиция защиты

Моусон, которого ранее уже отстранили от больших гонок из-за допингового скандала, вину категорически отрицал и настаивал, что все произошло по взаимному согласию.

В суде в качестве доказательства зачитали его неоднозначные текстовые сообщения, которые он прислал медсестре на следующее утро после вечеринки.

Реклама

«Мне так жаль от всего сердца, мне так жаль за боль, которую я вам причинил», — писал автогонщик.

В суде он объяснил, что «не осознавал, насколько на самом деле был пьян. Только на следующее утро понял, насколько». Ночью он считал, что она была менее пьяна, чем это казалось утром.

Несмотря на эти сообщения и объяснения, сторона защиты назвала решение суда единственно правильным. Адвокат Моусона заявил, что приговор справедлив, а его подзащитный наконец «очистил свое имя» и может строить планы на будущее.

Потерпевшая вышла из зала суда в слезах

Сторона обвинения требовало для австралийца четыре года реального тюремного заключения, однако суд признал вину Моусона недоказанной из-за нехватки доказательств.

Реклама

Как отмечает издание, решение суда вызвало «абсолютное непонимание» и шок среди присутствующих на заседании. Узнав, что обидчик оправдан, потерпевшая медсестра вышла из зала суда в слезах.

Кроме того, из-за специфических особенностей швейцарского законодательства суд все же присудил женщине выплату в размере 30 000 швейцарских франков в качестве компенсации за причиненный «моральный ущерб».

Напомним, в Британии гражданин Индии отсудил компенсацию почти 30 тысяч фунтов стерлингов после того, как британский работодатель не дал ему работу. Суд обязал компанию выплатить Шабину Шаджи компенсацию за работу по уходу, которую ему не предоставили после приезда в Великобританию.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров