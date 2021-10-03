Скандал в Испании: видео 80 женщин, которые мочились на улице, выложили на порносайт

Скандал в Испании: видео 80 женщин, которые мочились на улице, выложили на порносайт

За просмотр этого ролика на некоторых порносайтах требовали плату.

Испанский суд отклонил жалобу женских правозащитных групп о видео, на котором десятки женщин мочатся в публичном месте. Неизвестные смонтировали его во время фестиваля A Maruxaina в городке Серво.

Как пишет издание Би-би-си, на ролик попали около 80 женщин, которые сходили "по маленькому" на одной из улочек у фестиваля из-за нехватки общественных туалетов в 2019 году. Во многих случаях на видео четко видно лицо женщин и их гениталии.

За просмотр этого ролика на некоторых порносайтах требовали плату.

Многие женщины, которые увидели себя на видео, обратились в полицию, чтобы те расследовали эту ситуацию и нашли авторов. Они считают, что неизвестные "операторы" нарушили их право на приватность.

Местный судья Пабло Муньос Васкес отложил дело, на что подала апелляционную жалобу ассоциация "Женщины за равенство Бурела".

Впоследствии тот же судья подтвердил свое предыдущее решение не рассматривать дело на основании того, что видео записали в публичном месте, а потому его нельзя рассматривать как уголовное преступление по упомянутой статье.

По мнению судьи, авторы видео не имели целью причинение физических или моральных травм изображенных женщин.

"У меня просто была паника", — признается Дженнифер, одна из женщин, попавших на видео.

Она вспоминает, как подруга рассказала ей эти кадры на порносайте.

"Когда я увидела видео, я заплакала. Я была по-настоящему взволнована и не знала, что делать", — жалуется женщина.

А в ассоциации "Женщины за равенство Бурела" предупреждают, что это может стать прецедентом, который сделает безнаказанными авторов подобных видео.

Напомним, звезда британских реалитишоу Стивен Беар шокировал поклонников выходкой. Актер запостил в Сеть видео секса со своей девушкой Джессикой Смит.

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