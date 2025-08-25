Гей-порноактер «воевал» на российском баннере с ветеранами

В Курской области РФ против 17-летнего подростка завели уголовное дело о «реабилитации нацизма».

Об этом сообщают российские либеральные СМИ «Медиазона» и «Новая газета Европа».

Школьник отправил фото актера гей-порно Уильяма Херрингтона в советской форме для 11-метрового баннера «Курская битва» с «ветеранами». Там были фото участников Второй мировой и оккупантов, воевавших против Украины.

После того как на баннере заметили семь портретов Херрингтона, их заменили другими фотографиями. Местные чиновники написали на несовершеннолетнего заявление в полицию. Был ли задержан подозреваемый, неизвестно. Его личность также не раскрывается. Говорилось лишь что с парнем будуть работать «в плане патриотического воспитания».

Также хотят наказать российского бизнесмена, который был инициатором установления баннера. Он рассказал, что фото Херрингтона пришло на его рабочий мобильник. Бизнесмен заявил, что «готов извиниться, но в американских порноактерах не разбирается». По его словам, он поверил в оригинальность фото, отправленного с номера школьника (ему на тот момент было 16 лет), поскольку то было состарено.

Ранее сообщалось, что в России семинаристы снимали гей-порно прямо в храме РПЦ.