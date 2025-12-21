Скандал в лицее Варшавы: МИД о ксенофобских случаях в отношении украинцев в Польше

Андрей Сибига / © Getty Images

Реклама

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на скандал, когда в элитном лицее Варшавы травили дочь экс-игрока сборной Украины по волейболу Юрия Гладира — 15-летнюю Дарию.

Об этом глава МИД написал в соцсетях.

«Досадно, что приходится снова и снова возвращаться к случаям позорного отношения к украинцам в Польше. Но такое отношение, как к Дарье, категорически недопустимо», — подчеркнул дипломат.

Реклама

Сибига рассказал, что поднимал этот вопрос на переговорах со своим польским коллегой Радославом Сикорским позавчера в Польше во время визита президента Зеленского. Сикорский заверил Украину, что польская сторона будет реагировать и реагировать должным образом.

«Наши народы и наши страны заслуживают добрососедских отношений стратегического партнерства. В наших общих интересах — предотвращать и реагировать на такую рознь», — отметил глава МИД.

Министр настаивает на справедливом наказании тех, кто позволяет ксенофобские выпады по отношению к украинцам как в Польше, так и в других странах.

«Украинский народ точно не заслужил такого отношения. Считаю, что несколько показательных кейсов ответственности за такие действия способны показать всем остальным, что такое поведение не может и никогда не будет нормой в цивилизованном европейском обществе», — убежден Сибига.

Реклама

Также он поручил всей консульской вертикали особенно внимательно отслеживать все случаи и реагировать, защищая права украинцев.

Ранее сообщалось, что в Польше учитель называл учеников из Украины «отбросами» и натравливал на них других детей, после чего украинцев жестоко избили.