Скандал в немецком университете: что сделал ректор и почему это может спровоцировать волну насилия

В Гейдельбергском университете выступит с лекцией пропалестинский журналист Хебх Джамаль, назвавший "необходимой деколонизацией" резню, устроенную террористами ХАМАС в Израиле 7 октября прошлого года.

На фоне жестокой войны в Секторе Газа в старейшем немецком университете в городе Гейдельберг разразился новый скандал. В среду, 4 июня, в учебном заведении будут читать лекцию два радикальных критика Израиля. Несмотря на протест еврейских и произраильских студентов, ректор университета Фрауке Мельхиор решил предоставить возможность осветить свою позицию палестино-американскому журналисту Хэбху Джамалю и палестинскому активисту Махмуду О.

Об этом пишет BILD.

Тема запланированной лекции – о "палестинском активизме". Она будет освещать события палестино-израильского конфликта. Учитывая предыдущие высказывания лекторов, информация вряд ли будет подана беспристрастно.

Джамаль, например, известен тем, что через несколько часов после вторжения террористов ХАМАС на территорию Израиля написал: "Ваши миллиарды долларов, ваш фашизм и ваше высокотехнологичное оружие сегодня потерпели неудачу". Он также назвал резню 7 октября 2023 года, во время которой боевики ХАМАС жестоко убили более 1200 человек за несколько часов, "ужасной, но абсолютно необходимой деколонизацией".

Активист Махмуд О. в свою очередь защищает ХАМАС и не понимает, почему эта группировка признается во всем мире террористической организацией.

"Хамас запрещают, но никто не знает, почему. Никто не может понять почему", – заявил он во время проведения одной из публичных акций.

Лидер отделения партии "Христианско-демократический союз" в земле Баден-Вюртемберг Мануэль Хагель призвал руководство университета отменить проведение такой лекции и в письме на имя ректора предупредил о возможном всплеске антисемитизма после мероприятия.

"Сторонники террора, отвергающие право Израиля на существование и призывающие к уничтожению целого государства, изгнанию или убийству людей по признаку их этнической или религиозной принадлежности, никогда не должны получать простор и возможность для распространения ненависти и подстрекательства", — заявил политик.

Напомним, Историк Ярослав Грицак предупредил о возможности Третьей мировой войны и назвал три самых больших угрозы для мира. По его мнению, период революций 2010-х годов перерос в десятилетия войн.

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