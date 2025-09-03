Скандал в Nestlé: топ-менеджер покидает компанию из-за отношений с подчиненным

Nestle

Швейцарская компания Nestlé уволила генерального директора Лорана Фрейше после расследования, которое обнаружило "нераскрытую романтическую связь" с подчиненным, что нарушало корпоративный кодекс поведения.

Об этом рассказывает The Guardian.

Новым руководителем транснациональной компании со штаб-квартирой в Швейцарии стал Филипп Навратил.

Как сообщает Nestlé, решение об уходе Фрейше, проработавшего в компании 40 лет и ставшего генеральным директором в сентябре прошлого года, принято по результатам расследования под руководством председателя совета директоров Пола Булке и ведущего независимого директора Пабло Исла при поддержке внешнего юриста. Расследование установило, что отношения Фрейше с непосредственным подчиненным нарушали корпоративный кодекс поведения.

"Это было необходимое решение. Ценности и корпоративное управление Nestlé – прочный фундамент нашей компании", – отметил Пол Булке.

Навратил, начавший карьеру в Nestlé в 2001 году как внутренний аудитор, занимал разные коммерческие должности в Центральной Америке, а с 2024 года работал в Nespresso и вошел в состав совета директоров компании. Представители Nestlé отмечают, что новый генеральный директор известен динамичностью, инклюзивным стилем управления и способностью вдохновлять команды.

"Мы не собираемся менять стратегический курс и терять темпы в производительности", – добавил Булке.

Напомним, Nestlé владеет такими известными брендами, как KitKat, Häagen-Dazs и Nespresso. Смена руководства происходит на фоне повышенного внимания к корпоративной этике в мировых транснациональных компаниях: аналогичные случаи уже имели место в BP и других крупных корпорациях.