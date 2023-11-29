Скандал в ОБСЕ: на руководящих должностях заметили "людей Кремля" — журналистское расследование

Европейские чиновники обеспокоены тем, что Россия могла использовать "своих" людей в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
На важных должностях в руководящих органах ОБСЕ находятся тесно связанные с руководством Кремля лица. Они могли собирать необходимую для Москвы информацию и влиять на работу организации в интересах России.
Об этом говорится в расследовании "Радио Свобода".
Европейские чиновники в разговоре с журналистами издания выразили обеспокоенность тем, что Россия могла использовать "своих" людей в ОБСЕ. В частности, было названо:
- старшего стратегического советника секретариата ОБСЕ Антона Вушкарника – бывшего сотрудника посольства РФ в Вашингтоне;
- сотрудницу международного секретариата Парламентской ассамблеи ОБСЕ Дарью Боярскую – экс-сотрудницу МИД РФ и переводчицу Владимира Путина;
- экс-сотрудницу Генерального секретариата ОБСЕ Салтанату Сакембаева, супругу заместителя министра иностранных дел РФ и бывшего представителя России в ОБСЕ Андрея Руденко.
В расследовании говорится, что они имели доступ к чувствительной информации и большому массиву материалов для служебного пользования.
В феврале 2022 года перед полномасштабным вторжением РФ в Украину Андрей Руденко выступил в Госдуме с докладом о планах Кремля по аннексии территорий в Донецкой и Луганской областях Украины. Он также обвинил Украину в саботаже переговоров в рамках трехсторонней контактной группы (РФ, Украина и ОБСЕ).
В это время супруга Руденко работала в Генеральном секретариате ОБСЕ старшим политическим и административным помощником, присутствовала на заседаниях ОБСЕ высокого уровня. В РФ Скамбеева вернулась пять месяцев спустя после пономасштабного вторжения России в Украину.
"[Она] имела доступ к большому количеству материалов для служебного пользования, которые могла без проблем передать своему мужу [Руденку]", – на условиях анонимности сообщил "Радио Свобода" один из ее бывших коллег по секретариату ОБСЕ.
По информации издания, Антона Вушкарника некоторые коллеги называют "полковником", намекая на его связь со спецслужбами. Бессчетные источники в дипломатических кругах считают, что он работает на российскую разведку.
Работая в российском посольстве в Вашингтоне, он переслал сотруднику Конгресса США электронное письмо, имеющееся в распоряжении "Радио Свобода", со ссылкой на YouTube-видео, в котором украинские политики уподобляются нацистам.
Европейский дипломат, постоянно работающий в ОБСЕ, отметил в комментарии журналистам, что и Боярскую нельзя считать "обычной россиянкой".
"Как переводчица Путина, она проходила проверки российскими службами безопасности, которые, как известно, часто действуют в манере КГБ. Мы ставим в этой связи вопросы, но не получаем ответа", - отметил он.
Назначение близких к Кремлю фигур на высокие должности в ОБСЕ вызвало беспокойство, поскольку это может дать РФ возможность саботировать работу нейтрального по замыслу международного органа.
Напомним, во время заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене Россия заблокировала назначение Мальты главой организации в следующем 2024 году.
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