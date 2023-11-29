Скандал в ОБСЕ: на руководящих должностях заметили "людей Кремля" — журналистское расследование

Европейские чиновники обеспокоены тем, что Россия могла использовать "своих" людей в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

На важных должностях в руководящих органах ОБСЕ находятся тесно связанные с руководством Кремля лица. Они могли собирать необходимую для Москвы информацию и влиять на работу организации в интересах России.

Об этом говорится в расследовании "Радио Свобода".

Европейские чиновники в разговоре с журналистами издания выразили обеспокоенность тем, что Россия могла использовать "своих" людей в ОБСЕ. В частности, было названо:

старшего стратегического советника секретариата ОБСЕ Антона Вушкарника – бывшего сотрудника посольства РФ в Вашингтоне;

– бывшего сотрудника посольства РФ в Вашингтоне; сотрудницу международного секретариата Парламентской ассамблеи ОБСЕ Дарью Боярскую – экс-сотрудницу МИД РФ и переводчицу Владимира Путина;

– экс-сотрудницу МИД РФ и переводчицу Владимира Путина; экс-сотрудницу Генерального секретариата ОБСЕ Салтанату Сакембаева, супругу заместителя министра иностранных дел РФ и бывшего представителя России в ОБСЕ Андрея Руденко.

В расследовании говорится, что они имели доступ к чувствительной информации и большому массиву материалов для служебного пользования.

В феврале 2022 года перед полномасштабным вторжением РФ в Украину Андрей Руденко выступил в Госдуме с докладом о планах Кремля по аннексии территорий в Донецкой и Луганской областях Украины. Он также обвинил Украину в саботаже переговоров в рамках трехсторонней контактной группы (РФ, Украина и ОБСЕ).

В это время супруга Руденко работала в Генеральном секретариате ОБСЕ старшим политическим и административным помощником, присутствовала на заседаниях ОБСЕ высокого уровня. В РФ Скамбеева вернулась пять месяцев спустя после пономасштабного вторжения России в Украину.

"[Она] имела доступ к большому количеству материалов для служебного пользования, которые могла без проблем передать своему мужу [Руденку]", – на условиях анонимности сообщил "Радио Свобода" один из ее бывших коллег по секретариату ОБСЕ.

Салтаната Скамбеева с мужем Андреем Руденко / Фото: Радио Свобода

По информации издания, Антона Вушкарника некоторые коллеги называют "полковником", намекая на его связь со спецслужбами. Бессчетные источники в дипломатических кругах считают, что он работает на российскую разведку.

Работая в российском посольстве в Вашингтоне, он переслал сотруднику Конгресса США электронное письмо, имеющееся в распоряжении "Радио Свобода", со ссылкой на YouTube-видео, в котором украинские политики уподобляются нацистам.

Антон Вушкарник / Фото: Радио Свобода

Европейский дипломат, постоянно работающий в ОБСЕ, отметил в комментарии журналистам, что и Боярскую нельзя считать "обычной россиянкой".



"Как переводчица Путина, она проходила проверки российскими службами безопасности, которые, как известно, часто действуют в манере КГБ. Мы ставим в этой связи вопросы, но не получаем ответа", - отметил он.

Переводчица Путина Дарья Боярская / Фото: Радио Свобода

Назначение близких к Кремлю фигур на высокие должности в ОБСЕ вызвало беспокойство, поскольку это может дать РФ возможность саботировать работу нейтрального по замыслу международного органа.

Напомним, во время заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене Россия заблокировала назначение Мальты главой организации в следующем 2024 году.

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