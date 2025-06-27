Скандал в Пентагоне: министр Хегсет публично унизил свою бывшую коллегу из Fox News из-за Ирана

Пит Хегсет / © Associated Press

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Министр обороны США Пит Хегсет во время пресс-конференции в четверг эмоционально отреагировал на вопрос журналистки Fox News Дженнифер Гриффин.

Об этом сообщило издание Salon.

Журналистка спросила, уверен ли он, что все запасы высокообогащенного урана Ирана были в момент удара сосредоточены в ядерном центре Фордо, со ссылкой на спутниковые снимки с более чем десятком грузовиков возле объекта.

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«Конечно, мы следим за каждым аспектом. Дженнифер, ты была почти худшей. Та, которая чаще всего намеренно искажает информацию», — заявил Хегсет.

Гриффин отвергла обвинения и заявила, что освещала миссию «с большой точностью» и не согласна с нападением на нее.

Удар по иранским ядерным объектам

Заявления прозвучали на фоне усиленной критики со стороны СМИ относительно результатов операции. Согласно обнародованному CNN внутреннему отчету разведки США, удары по иранским ядерным объектам действительно нанесли ущерб, но не привели к «полному уничтожению», как ранее заявлял президент Дональд Трамп.

Трамп назвал отчет «очень неубедительным» и призвал уволить журналистку CNN Наташу Бертран, которая сообщила об этом.

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В среду директор Национальной разведки Тулси Габбард в заметке на X заявила, что «новые доказательства» свидетельствуют об уничтожении иранских объектов.

«Пропагандистские СМИ применили свою обычную тактику: выборочно публикуют части незаконно утекших оценок секретной разведки», — заявила Габбард и отметила, что целью утечки было «подорвать лидерство Трампа».

В то же время по данным европейских разведслужб, Иран мог переместить запасы высокообогащенного урана еще до американских ударов, и эти запасы «вероятно остаются в значительной степени неповрежденными».

Стоит отметить, что Иран раскрыл реальные последствия атаки США на их ядерные объекты.

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