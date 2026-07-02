Скандал в Польше: чиновник поссорился с украинским таксистом и его уволили — что произошло

Петр Матан Фото Facebook/Piotr Matan

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В Польше разгорелся скандал вокруг чиновника и местного политика от «Гражданской коалиции» (Koalicja Obywatelska) Петра Матана. После появления в соцсетях видео его конфликта с таксистом из Украины чиновника немедленно уволили с должности уполномоченного воеводы, а партия начала дисциплинарное производство.

Об этом сообщает PAP.

Что произошло

Видео инцидента появилось в социальных сетях вечером 1 июля. На записи зафиксирована словесная перепалка между Пьотром Матаном и водителем такси, которая переросла в конфликт с использованием нецензурной лексики и толчеей.

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Во время спора политик обратился к водителю словами:

Ты знаешь, кто я? Ты сейчас лицензию потеряешь, поэтому опомнись», — заявил Матан, после чего сообщил, что уполномоченный воеводы и помощник депутата.

После публикации видео Свентокшиское воеводское управление сообщило о его увольнении.

В заявлении отмечается, что причиной стало «неприемлемое поведение».

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«Мы не соглашаемся на ссылку на собственное влияние или пренебрежительное отношение к другим социальным группам», — говорится в официальном сообщении.

Партия отстранила политика

Председатель Свентокшиской ячейки «Гражданской коалиции», депутат Артур Герадо, сообщил, что Матана также отстранили от исполнения обязанностей помощника депутата.

По его словам, после выяснения всех обстоятельств будут приняты дальнейшие решения.

В четверг партия также должна начать дисциплинарное производство по политике.

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Что ответил Пётр Матан

Сам Матан обнародовал заявление, в котором изложил собственную версию событий.

По его словам, инцидент произошел еще в феврале 2026 года после того, как водитель якобы отказался выполнять уже оплаченный рейс из-за того, что одна из пассажирок имела с собой еду.

Политик признал, что сослался на свой пост, однако объяснил это желанием добиться выполнения заказа и безопасного возвращения пассажиров домой.

В то же время он отрицает обвинения в физическом насилии и оскорблениях в адрес украинского водителя.

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«Я не толкал и не бил водителя. Я и люди, которые были со мной, были трезвыми», — заявил Матан.

Он также заверил, что не имеет пристрастного отношения к гражданам Украины, а сама запись назвал провокацией, сделанной для популярности в соцсетях.

Матан также сообщил, что временно приостанавливает свое членство в партии до завершения расследования.

По данным PAP, Пётр Матан был уполномочен Свентокшиским воеводами по сотрудничеству с местными общинами и солтисами, а также является депутатом уездного совета Енджеюва, избранным от «Гражданской коалиции» на местных выборах 2024 года.

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Между тем из-за споров об УПА каждый третий поляк стал хуже относиться к украинцам. В то же время, для большинства граждан Польши эти события ничего не изменили.

Напомним, Германия готовит перемены для украинских беженцев.

Страна готовит масштабное реформирование системы социального обеспечения для украинских граждан, состоящих в стране со статусом временной защиты по двадцать четвертому параграфу.

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