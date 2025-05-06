Скандал в Польше: кандидат в президенты выбросил флаг ЕС на пол и вытер им обувь (фото)

Кандидат в президенты Польши Гжегож Браун / © Associated Press

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В Катовице в министерстве промышленности кандидат в президенты Польши Гжегож Браун устроил провокацию с флагом ЕС.

Об этом сообщает RMF24.

Политик заявил, что прибыл в Катовице не случайно — его депутатское вмешательство касается планов по закрытию горнодобывающих предприятий Польши, которые, по его словам, координируются через Евросоюз.

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«Такого нет. Такого государства нет. Слава Богу, такого государства еще нет, поэтому мы не будем в Польше, в польском министерстве выставлять знаки враждебных нам организаций, которые, слава Богу, не имеют государственного статуса. Такие эмблемы не имеют никакой правовой защиты на территории Польши», — заявил он.

© скриншот с видео

Во время голосования в Страсбурге 6 мая Европейский парламент упразднил иммунитет депутата Европарламента Гжегожа Брауна.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Польше депутат-любитель России оконфузиться дерзким поступком против евреев.