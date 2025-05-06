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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Скандал в Польше: кандидат в президенты выбросил флаг ЕС на пол и вытер им обувь (фото)

Он считает, что такие эмблемы, как ЕС, не имеют никакой правовой защиты на территории Польши.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Кандидат в президенты Польши Гжегож Браун

Кандидат в президенты Польши Гжегож Браун / © Associated Press

В Катовице в министерстве промышленности кандидат в президенты Польши Гжегож Браун устроил провокацию с флагом ЕС.

Об этом сообщает RMF24.

Политик заявил, что прибыл в Катовице не случайно — его депутатское вмешательство касается планов по закрытию горнодобывающих предприятий Польши, которые, по его словам, координируются через Евросоюз.

«Такого нет. Такого государства нет. Слава Богу, такого государства еще нет, поэтому мы не будем в Польше, в польском министерстве выставлять знаки враждебных нам организаций, которые, слава Богу, не имеют государственного статуса. Такие эмблемы не имеют никакой правовой защиты на территории Польши», — заявил он.

/ © скриншот с видео

© скриншот с видео

Во время голосования в Страсбурге 6 мая Европейский парламент упразднил иммунитет депутата Европарламента Гжегожа Брауна.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Польше депутат-любитель России оконфузиться дерзким поступком против евреев.

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