Вицепремьер Кшиштоф Гавковский

Польский вице-премьер Кшиштоф Гавковский подверг критике президента Кароля Навроцкого за то, что тот наложил вето на законопроект о помощи украинцам. Гавковский отметил, что такому решению «радуются в России» и что оно является «поддержкой российского империализма». В ответ на это спикер президента Польши Рафал Лешкевич назвал заявление вице-премьера «истерикой, не подходящей серьезному чиновнику» и посоветовал «глотнуть холодной воды».

Об этом свидетельствует сообщение Лешкевича в «Х».

Он также добавил, что считает слова Гавковского «проявлением невежества и безразличия» и «опасным сигналом для врагов».

«Господин вице-премьер, министр! Рекомендую выпить глоток холодной воды. Не перед, не после, а прежде чем вы сделаете очередное такое странное сообщение в социальных сетях. Ваша истерика не подходит серьезному чиновнику Польского государства. Ваше сообщение — это проявление невежества и недостатка изящества», — написал Лешкевич.

Лешкевич обвинил вице-премьера в манипуляции и в том, что он ставит «близорукие политические расчеты» выше интересов Польши.

«Это тоже опасный сигнал для наших врагов. Представитель польского правительства безосновательно обвиняет президента Республики Польша в поддержке российского империализма! Это вершина манипуляции, с которой вы должны сражаться, а не содействовать ей. Сочувствую вам, потому что, по всей видимости, близорукие политические расчеты омрачили интересы страны, в которой вы занимаете должность вице-премьер-министра в правительстве Дональда Туска», — сказал Лешкевич.

Напомним, на днях президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон, касающийся помощи украинским беженцам. Поправка к этому документу предусматривала продление временной защиты, предоставляемой гражданам Украины, убегающим от войны, до 4 марта 2026 года.

На этот шаг Польше отреагировали в Еврокомиссии. Там заявили, что уровень выплат и пособий зависит от решения каждого отдельного государства.