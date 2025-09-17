Скандал в Польше: политик сказала таксисту из Украины "возвращаться домой"

Депутат Гданьского городского совета Сильвия Цисонь / © Facebook

В Польше вспыхнул депутат горсовета Гданьска Сильвия Цисонь во время спора с украинским таксистом позволила себе унизительные реплики в его адрес. Ее слова о том, что украинец должен «возвращаться домой», вызвали волну критики. Полиция начала расследование инцидента.

Об этом сообщают RFM24 и Onet со ссылкой на PAP.

По версии политика, водитель высадил ее не по нужному адресу и якобы применил слезоточивый газ. В то же время сам мужчина обратился в полицию из-за оскорбительных высказываний на национальной почве.

Сообщается, что Цисонь ранее публиковала в социальных сетях фотографию капельницы и сообщение, в котором рассказывала о поездке на стадион Гданьска на матч «Лехия Гданьск» — «ГКС Катовице». Она утверждала, что таксист подобрал ее и детей не в том месте и высадил не там, где нужно. Она добавила, что водитель не понимал польский и после ее замечания разозлился, употреблял бранные слова, пытался плюнуть и брызнуть слезоточивым газом. Цисонь даже заявляла, что мужчина якобы достал канистру с бензином и брызнул ей в лицо.

Однако таксист предоставил порталу trojmiasto.pl видеозапись с регистратора. На записи видно, что он спокойно говорит по-польски, тогда как политик использует грубую лексику и советует ему «возвращаться в свою страну». На видео нет подтверждения использования слезоточивого газа.

14 августа Цисонь объявила о приостановлении своего членства в клубе советников «Гражданской коалиции» и в партии «Польская инициатива». Это решение было удовлетворено.

Депутат извинилась за нецензурные высказывания, однако настаивает, что видео отражает лишь часть событий и не показывает полностью инцидент, в частности якобы применение слезоточивого газа.

Кроме депутатской деятельности в Гданьске, Цисонь занимает должность директора в офисе министра образования Барбары Новацкой. Министр сообщила, что до урегулирования ситуации членство Цисонь в «Польской инициативе» временно приостановлено.

