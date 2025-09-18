Скандал в Польше: полицейские набросились на украинца и назвали "кур**й"

В Польше разгорелся скандал из-за копов

Реклама

В Гданьске вспыхнул скандал из-за разговора местных полицейских с гражданином Украины, который работает в Польше таксистом.

Об этом пишет польское издание wprost.pl

Сначала полицейские вежливо предлагали таксисту отъехать. Однако в какой-то момент полицейский перестает быть вежливым и обращается к мужчине на «ты». «Почему ты здесь стоишь?» — спрашивает он.

Реклама

Украинец отвечает на вопрос вопросом. «А что, мало места у вас есть, чтобы проехать?» — размышляет он.

Тогда полицейский резко сменил тон на более решительный. Он сообщил, что его собеседник действительно имеет дело с полицией.

Правоохранитель достал удостоверение, чтобы доказать водителю, что информация о том, что он разговаривает «с полицией», не является шуткой. Однако таксист хотел убедиться, что это действительно так. Тогда к окну подошел второй коп и попросил украинца «выключить двигатель».

Тогда водитель объяснил, что несколько раз сталкивался с подобными шутками в прошлом — когда кто-то выдавал себя за представителя власти.

Реклама

Один из правоохранителей потом объявил, что таксиста сейчас «научат вежливости». В этот момент видео обрывается. Затем слышно, как правоохранитель говорит водителю «заткнись».

«Закрой рот, ку**о. Потому что сейчас получишь в морду», — сказал польский полицейский, используя нецензурную лексику.

Украинец тем временем заявил, что «полиция не может говорить „закрой морду“», намекая, что все еще не уверен, действительно ли имеет дело с правоохранителями. Когда мужчина захотел записать данные правоохранителей, они приказали положить руки на руль или применят средства принуждения.

После столкновения с полицией мужчина опубликовал видео в соцсетях.

Реклама

В пресс-службе полиции Польши подтвердили, что такой инцидент произошел. Они отметили, что продолжается служебное расследование.

«Вмешательство осуществили полицейские из Городского управления полиции в Гданьске. Один из сотрудников имеет семилетний стаж службы, другой работает в полиции 12 лет», — отметили в полиции.

Украинцы и поляки в соцсети осудили поведение правоохранителей. СМИ отмечают, что если вину копов докажут, то им грозит серьезное наказание.