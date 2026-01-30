Скандал в Праге: министр не пустил в США чешского генерала из-за "украинских самолетов"

начальник Генштаба ВС Чехии Карел Ржехка

Конфликт в верхушке чешской армии вышел на новый уровень. Министр обороны Чехии Яромир Зуна личным решением заблокировал служебную поездку начальника Генерального штаба Карела Ржехки в Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщает чешское издание Respekt.

Это произошло сразу после того, как генерал публично опроверг слова министра о невозможности передачи Украине штурмовиков L-159.

Что именно было отменено

По информации Seznam Zprávy, генерал Карел Ржехка должен был посетить Пентагон для стратегических переговоров с американскими коллегами, а также посетить одно из командований НАТО, расположенное в США.

Вместо него министерство отправило его первого заместителя, генерал-лейтенанта Мирослава Главача. Официальная позиция Минобороны: министр Зуна "уточнил состав делегации с учетом содержания переговоров".

Древняя месть и «китайская ссылка»

Нынешний конфликт имеет глубокие корни. Как отмечал телеканал ČT24, Яромир Зуна и Карел Ржехка были конкурентами еще в 2022 году. Тогда Зуна рассматривался как главный кандидат на должность начальника Генштаба и даже получил поддержку президента Милоша Земана. Однако правительство избрало «прозападного» Карела Ржехку.

После проигрыша в аппаратной борьбе Зуна исчез из публичного пространства и был отправлен в своеобразное «почетное изгнание» — военным дипломатом в Китай. Теперь, вернувшись в кресло министра по квоте партии евроскептиков SPD, он фактически стал начальником своего успешного конкурента.

Аналитики видят в запрете поездки в США элемент личной мести и идеологического разворота: выступающий за тесное сотрудничество с НАТО и помощь Украине генерал Ржехка стал неудобным для министра с «китайским бекграундом».

Спор за «охотников на Шахедов»

Формальным поводом для демарша министра стала позиция по четырем штурмовикам L-159 ALCA.

Зуна заявил, что армия против их передачи Киеву. Ржехка это возразил, подчеркнув, что это не повредит обороноспособности Чехии.

Военные эксперты поддерживают генерала: L-159 идеально подходят для перехвата дронов типа «Шахед» благодаря наличию радара и дешевизне эксплуатации по сравнению с F-16. Однако политическое решение теперь зависит от министра, похоже, настроен блокировать инициативы Генштаба.

Напомним, коалиционная партия «Свобода и прямая демократия» (SPD), включая министра обороны Яромира Зуна, выступает против продажи самолетов L-159 Украине . Причиной называют низкую остаточную стоимость самолетов.