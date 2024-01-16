Скандал в правительстве Италии: в какой "культурной" краже обвиняют политика

Виторрио Згарби попал под расследование по отмыванию украденных товаров после того, как в 2021 году включил картину XVII века в выставку.
Заместителя министра культуры Италии Витторио Згарби обвиняют в похищении картины "Взятие святого Петра" Рутилио ди Лоренцо Манетти XVII века. Он все отрицает.
Об этом сообщает полиция Италии, пишет The Independent.
Витторио Згарби мог завладеть картиной мошенническим путем и сейчас находится под следствием по подозрению в отмывании ворованного, говорится в заявлении отдела художественного наследия полиции карабинеров.
Картина XVII века исчезла в 2013 году из замка вблизи северного итальянского города Турин. На картине в стиле Караваджо, стоимость которой оценивается примерно в 200 000 евро, изображен судья, который выносит приговор мужчине, похожему на христианского святого. Сгарби назвал картину "Взятие святого Петра".
Представители полиции заявили, что художник неизвестен, но стиль картины напоминает Франческо Солимена и Бернардо Каваллино, двух других итальянских художников XVII века.
По мнению полиции карабинеров, Згарби, также искусствовед, критик и известный телеведущий, мог подделать артефакт и несколько изменить картину, добавив факел в верхний левый угол, чтобы скрыть ее криминальное происхождение.
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Зграби отверг обвинения в любых противоправных действиях, связанных с приобретением картины. 71-летний депутат сказал, что нашел картину на вилле, которую купила его мать в 100 км севернее Рима.
“Мне нечего бояться. Я буду защищаться всеми средствами от спекулирующих на этом вопросе и от тех, кто становится соучастником этого», — сказал он.
Он добавил, что картина принадлежит сиенскому художнику Рутилио Манетти.
Многолетний парламентарий известен своим вспыльчивым характером, но завоевал уважение в стране как куратор и искусствовед.
По словам официальных лиц, художественное подразделение карабинеров изъяло картину из состава вместе с ее 3D-копией после серии обысков, проведенных по санкции прокуратуры.
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