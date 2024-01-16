Скандал в правительстве Италии: в какой "культурной" краже обвиняют политика

Виторрио Згарби попал под расследование по отмыванию украденных товаров после того, как в 2021 году включил картину XVII века в выставку.

Заместителя министра культуры Италии Витторио Згарби обвиняют в похищении картины "Взятие святого Петра" Рутилио ди Лоренцо Манетти XVII века. Он все отрицает.

Об этом сообщает полиция Италии, пишет The Independent.

Витторио Згарби мог завладеть картиной мошенническим путем и сейчас находится под следствием по подозрению в отмывании ворованного, говорится в заявлении отдела художественного наследия полиции карабинеров.

Картина XVII века исчезла в 2013 году из замка вблизи северного итальянского города Турин. На картине в стиле Караваджо, стоимость которой оценивается примерно в 200 000 евро, изображен судья, который выносит приговор мужчине, похожему на христианского святого. Сгарби назвал картину "Взятие святого Петра".

Фото: X (Twitter)

Представители полиции заявили, что художник неизвестен, но стиль картины напоминает Франческо Солимена и Бернардо Каваллино, двух других итальянских художников XVII века.

По мнению полиции карабинеров, Згарби, также искусствовед, критик и известный телеведущий, мог подделать артефакт и несколько изменить картину, добавив факел в верхний левый угол, чтобы скрыть ее криминальное происхождение.

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Зграби отверг обвинения в любых противоправных действиях, связанных с приобретением картины. 71-летний депутат сказал, что нашел картину на вилле, которую купила его мать в 100 км севернее Рима.

“Мне нечего бояться. Я буду защищаться всеми средствами от спекулирующих на этом вопросе и от тех, кто становится соучастником этого», — сказал он.

Он добавил, что картина принадлежит сиенскому художнику Рутилио Манетти.

Многолетний парламентарий известен своим вспыльчивым характером, но завоевал уважение в стране как куратор и искусствовед.

По словам официальных лиц, художественное подразделение карабинеров изъяло картину из состава вместе с ее 3D-копией после серии обысков, проведенных по санкции прокуратуры.

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