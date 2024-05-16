Скандал в прямом эфире: Лавров жестко высмеял Путина и сравнил его с животным (видео)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов относительно поездки диктатора Владимир Путина в Китай, сравнил последнего с "ишаком", а российскую делегацию назвал "вежливыми людьми".

Об этом пишут росСМИ.

Журналист пропагандистского телеканала "Россия 1" задал вопрос Лаврову о темах, которые будут обсуждать лидеры РФ и Китая в неформальной обстановке. Министр ответил, что не знает, о чем будет лично говорить Путин и Си.

“Знаете, как говорят на Востоке, гость – “ишка” хозяина. Все программы, конечно, зависят от любезных предложений, которые китайский президент, его команда сделали нашему президенту. Все эти детали были согласованы по линии протокола и все зависит от хозяев. А мы вежливые люди, тем более в гостях», – сказал Лавров.

Конь назвала хозяина ишаком!

Лавров прокомментировал визит Пу к Си: "Гость — ишак хозяина".

Вот интересно, как долго теперь лошадь будет гарцевать под ишаком?

И кто до Лаврова так дипломатично и тонко обзывал Путина – ослом? pic.twitter.com/sWpesFTfan — FAKE OFF (@fakeofforg) May 16, 2024

Напомним, китайский лидер Си Цзиньпин и кремлевский диктатор Владимир Путин пообещали углубить свое стратегическое партнерство в Пекине в четверг, 16 мая, что явилось ярким свидетельством их сплоченности на фоне продвижения российских войск в Украине.

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