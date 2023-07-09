Скандал в школе: учительница предложила 11-летним ученицам потерять девственность в отеле, родители в шоке

В Великобритании произошел скандал, поскольку учительница на уроке "Личного, социального, медицинского и экономического образования", более известного как "PSHE" (Personal, Social, Health and Economics) предложила 11-летним школьницам варианты для первого секса.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Ученики 7-го класса – в возрасте от 11 до 12 лет – независимой средней школы в Восточном Йоркшире как раз изучали тему отношений, когда были сделаны эти замечания.

Как сообщается, учительница, ведущая класс, а также преподает искусство, спросила учащихся, где бы они хотели впервые заняться сексом, когда им было бы 16 лет.

Затем она предложила разные места, включая гостиницу, их спальню и даже на открытом воздухе как возможные места.

По крайней мере одна девочка в классе сообщила родителям о случившемся и сказала, что все ее одноклассники были "шокированы".

Мать одной из девушек рассказала, что она шокирована и считает, что у учительницы нет квалификации, чтобы рассказывать детям о сексе.

"Учительница спросила детей, где бы они хотели впервые заняться сексом, и предложила разные места, в том числе и гостиницу. Она сказала, что это произойдет, когда им исполнится 16 или более лет, но моя дочь была в ужасе. У нее и большинства ее подруг еще даже не начались менструации, и разговоры о половом созревании кажутся им невероятно неудобными и застенчивыми. Мы пытаемся связаться с директором школы и поговорить с другими родителями о случившемся", — утверждает женщина.

После этого родители пожаловались и в дирекцию школы.

Напомним, подросток пытался убить и изнасиловать учительницу в классе.

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