Скандал в школе: учительница рассказала ученикам, как мужчинам наслаждаться анальным сексом (видео)

Также она советовала, где они могут найти секс-игрушки, которые могут стимулировать простату.

Учительница вызвала возмущение после того, как рассказала ученикам об анальном сексе и о том, где купить секс-игрушки.

Преподавательница средней школы Эльдорадо в Плацентии, штат Калифорния, была снята на видео, когда давала подробные инструкции классу подростков о том, как получать удовольствие во время анального секса.

На видео, которое было размещено в Instagram, преподавательница сидит за партой и объясняет ученикам, почему анальный секс доставляет удовольствие мужчинам, а позади нее на доске изображена предстательная железа.

"Вам не нужно заходить внутрь ягодиц, вы можете просто нажать на шов, и это стимулирует предстательную железу. Им, видимо, это очень нравится. Вот почему для мужчины с мужчиной анальный секс по-прежнему очень приятен из-за того, что он стимулирует простату, а также в ваших ягодицах есть много нервных окончаний. Девочки, точка G, простата – они эквивалентны друг другу", — говорит она.

Также она поделилась, где они могут найти секс-игрушки, которые могут провоцировать простату.

Клип стал вирусным в Сети, и пользователи бросились в раздел комментариев, где выразили свое возмущение:

Совершенно отвратительно! Разрешать эту идеологию в школах – безнравственно!

Это незаконно. Родители должны подать жалобу в полицию на школу и эту женщину.

100% педофилка. У взрослого нет причин говорить с несовершеннолетними о сексе, если они, конечно, не родители. Это противно.

Ее нужно отправить в тюрьму.

Напомним, хозяйка Airbnb ударила гостью и разбила ее машину. Она была убеждена, что женщина – проститутка.

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