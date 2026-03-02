Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

В администрации президента США Дональда Трампа на закрытых брифингах для работников Конгресса признали, что у разведки не было данных о планах Ирана атаковать американские силы первым. Это ставит под сомнение ключевой аргумент Белого дома в пользу масштабной военной операции.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух осведомленных собеседников.

Военная операция США и Израиля против Ирана

США и Израиль 28 февраля начали самую масштабную за десятилетие военную операцию против Ирана. По информации чиновников, в результате ударов был ликвидирован верховный лидер Али Хаменеи, уничтожены иранские боевые корабли и поражено более тысячи целей.

В то же время заявления, озвученные 1 марта во время брифингов для Конгресса, фактически поставили под сомнение один из главных аргументов американской администрации в пользу войны. Накануне чиновники говорили журналистам, что решение Трампа частично основывалось на признаках возможного «превентивного» удара Ирана по американским силам на Ближнем Востоке.

По словам одного из чиновников, президент США не собирался «сидеть сложа руки и позволять, чтобы американские силы в регионе подвергались ударам».

У Пентагона не было доказательств, что Иран готовит удары по силам США

Представители Пентагона более чем полтора часа информировали сотрудников демократических и республиканских комитетов по вопросам нацбезопасности в Сенате и Палате представителей о ходе операции.

По данным источников, во время брифингов отмечалось, что иранские баллистические ракеты и союзные формирования представляют непосредственную угрозу интересам США, однако доказательств подготовки первого удара по американским силам не было.

Трамп заявил, что операция, которая может продлиться несколько недель, направлена на недопущение создания Ираном ядерного оружия, сдерживание его ракетной программы и устранение угроз для США и их союзников. Он также призвал иранцев выступить против действующей власти.

Демократы обвинили Трампа в «войне по выбору»

Представители Демократической партии обвинили Трампа в развязывании «войны по выбору» и раскритиковали его аргументы о прекращении мирных переговоров, у которых, по словам посредника из Омана, еще были перспективы.

Глава Белого дома без доказательств утверждал, что Иран якобы приближался к способности нанести удар по США баллистической ракетой. По словам источников, эта версия не подтверждалась разведданными и казалась преувеличенной.

Сомнения относительно обоснованности войны усилились после сообщения американских военных 1 марта о первых потерях.

Потери США в Иране

По данным Центрального командования США, погибли трое военнослужащих, еще пятеро получили тяжелые ранения. Несколько других получили легкие осколочные травмы и контузии.

С начала операции американская авиация и флот поразили более тысячи иранских целей. В частности, стратегические бомбардировщики B-2 применяли 900-килограммовые бомбы для ударов по укрепленным подземным ракетным объектам.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, проведенному 1 марта, 27% американцев поддерживают удары, 43% выступают против, а 29% не определились.

Военная операция США против Ирана — что заявлял Трамп

Напомним, 28 февраля Трамп объявил о начале масштабной военной операции против иранского режима, которую назвал «Эпической яростью». Цель кампании — устранение угрозы американскому народу, полное уничтожение ракетной промышленности и недопущение создания ядерного оружия. Американский лидер подчеркнул, что Тегеран десятилетиями вел враждебную деятельность против США, а сейчас продолжает ядерные разработки, несмотря на предыдущие удары по объектам в июне. Операция, проводимая совместно с Израилем, планируется как длительная и масштабная акция для защиты национальной безопасности

Накануне Трамп заявил, что операция против Ирана идет по плану и может продлиться четыре недели. Президент провел консультации с лидерами стран региона и не исключил возможность переговоров, хотя отметил, что Тегерану стоило инициировать их раньше.