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Скандал в ведомстве Лаврова: посольство России в Швеции опубликовало правильную карту Украины

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
1638
Время на прочтение
2 мин
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Скандал в ведомстве Лаврова: посольство России в Швеции опубликовало правильную карту Украины

Фото: соцмережі

На опубликованной российскими дипломатами карте с ценами на газ в Европе Крым и Донбасс изображены как часть Украины.

Посольство России в Швеции опубликовало в Twitter карту Европы, игнорирующую территориальные претензии Владимира Путина.

На этот "демарш" в ведомстве министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова обратил внимание телеканал CNBC.

На опубликованной карте, показывающей уровень цен на газ в разных странах Европы, Украина изображена в международно признанных границах, несмотря на то, что Владимир Путин заявляет, что ряд украинских регионов являются частью России.

По состоянию на четверг, 19 января, пост набрал уже 7,8 миллионов просмотров.

Как известно, Кремль применил радикальные меры по цензуре информации о войне в Украине, признав распространение "ложной информации" уголовным преступлением, за которое предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Непонятно, нарушает ли опубликованная карта этот закон. Телеканал CNBC обратился за комментарием за российским посольством в Швеции, но пока не получил ответа.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину и оккупации части Украины Путин объявил о незаконной аннексии, кроме Крыма, еще четырех украинских областей — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской. Проведенные под дулами российских автоматов псевдореферендумы мировое сообщество признало незаконными.

Напомним, недавно в оккупированном Крыму заметили украинский флаг, развевающийся в селе Межводное Черноморского района.

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Дата публикации
Просмотры
1638
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