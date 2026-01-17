Скандал в Японии: мэр предлагал подчиненным совершить самоубийство

Мэр города Йокогама Такехару Яманака / © скриншот с видео

Реклама

В Японии произошло неслыханное для бюрократической машины событие — чиновник открыто выступил против своего начальника. В четверг, 15 января, глава отдела кадров мэрии Йокогамы Джун Кубота собрал пресс-конференцию в администрации префектуры Канагава, где рассказал о невыносимых условиях труда и «токсичном» поведении мэра Такехара Яманаки.

Об этом сообщают BBC и KYODO News .

«Человеческий мусор» и «дефективные»

Кубота заявил, что мэр систематически прибегал к словесным оскорблениям и харасменту. Причем, жертвами его нападений становились не только подчиненные чиновники, но и депутаты городского совета и другие руководители отделов мэрии.

Реклама

По словам кадровика, глава города использовал следующие эпитеты:

«человеческий хлам»;

"идиот";

«ничтожество»;

«низкосортный».

Также мэра обвиняют в издевательстве над внешностью коллег и сравнении их с животными.

Предложение убить себя

Но больше всего общественность повергла в шок другое обвинение. По словам Куботы, это была угроза, которую Яманака якобы озвучил, когда речь шла о подготовке заявки на проведение международной конференции. Мэр заявил подчиненному, что ему предстоит «сделать сепуку» (японский ритуальный суицид путем разрезания живота), если провалит задачу.

Требование пояснений

"Я хочу, чтобы он признал это как факт, извинился и дал основательные объяснения гражданам", - подчеркнул Джун Кубота во время выступления.

Реклама

Сначала Такехару Яманака отрицал все обвинения. Однако впоследствии, под давлением общественного резонанса, он сменил риторику и признал, что употреблял слова «идиот» и «человеческий мусор» при «обсуждении кадровых оценок».

«Я искренне извиняюсь за то, что возложил психологическое бремя на руководителя отдела кадров. Я буду более осторожным со своими словами и поведением», — заявил Яманака.

В то же время он продолжает отрицать, что обижал внешность коллег. Сейчас в мэрии рассматривается возможность проведения служебного расследования. Пострадавший чиновник извинений не принял, заявив, что мэр "ничего не понял".

Напомним, по данным международных организаций, Украина — в первой десятке стран Европы по распространенности буллинга между 11–15-летними школьниками. В частности, 67% украинских детей были либо жертвами, либо обидчиками, либо свидетелями буллинга.