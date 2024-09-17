Скандал во Франции: мэрия хочет изменить облик самого известного символа Парижа

Все большее число французов высказывается категорически против намерений мэрии Парижа оставить на Эйфелевой башне олимпийскую эмблему.

Во Франции разразился скандал из-за намерений мэрии Парижа навсегда оставить олимпийские кольца на Эйфелевой башне после окончания летней Олимпиады-2024

Об этом пишет BILD.

Изменения внешнего вида известнейшего символа французской столицы и исторического здания инициировала мэр Парижа Анн Идальго.

"Как мэр Парижа, решение принимаю я. И я получила одобрение Международного олимпийского комитета. Так что да, они останутся на Эйфелевой башне", – заявила Идальго.

Издание отмечает, что олимпийская эмблема появилась на Эйфелевой башне перед началом игр в Париже. Но конструкцию, которая сейчас висит на башне, придется заменить гораздо более легкой копией, которая сможет выдержать сильный ветер и снег.

Впрочем, все больше французов высказывается категорически против намерений мэра. В частности, против изменения внешнего вида архитектурного и исторического памятника выступили потомки инженера Гюстава Эйфеля, который построил башню. Они заявили, что главный символ Парижа "не может использоваться как рекламная площадка".

Интернет-петицию против предложения Идальго уже подписали более 40 тысяч человек. Инициативу также раскритиковала министр культуры Франции Рашида Дати. Она отметила, что любые изменения конструкции Эйфелевой башни требуют разрешения, так как здание является памятником, охраняемым законом.

"Вывешивание олимпийских колец было сделано в виде исключения и с помощью специального олимпийского закона, но оно действует только временно", — заявила Дати.

В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон поддержал планы сохранения колец.

Напомним, сегодня в Национальной ассамблее Франции рассмотрят возможность начала процедуры импичмента президента Макрона. Предложение об импичменте, скорее всего, пройдет первый этап, но его реализация кажется маловероятной из-за имеющегося баланса сил.

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