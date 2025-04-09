Скандал во Франции: дипломата РФ Захарову задержали сразу после прилета

Мария Захарова / © Associated Press

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Французские пограничники задержали в аэропорту Париж — Шарль де Голль представительницу российского Министерства иностранных дел. Она прилетела во Францию для участия в конференции ЮНЕСКО, однако перед въездом на территорию страны была допрошена сотрудниками пограничной службы.

Об этом сообщает Le Figaro.

Российскую дипломатку задержали и допросили в аэропорту Парижа по прибытии на конференцию ЮНЕСКО. У нее изъяли телефон и компьютер. После 24 часов на пограничном контроле ей разрешили въезд. Россия выразила протест Франции и заявила о возможных последствиях.

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Холодные отношения между Парижем и Москвой не улучшаются. Второе лицо французского посольства в Москве Закари Гросс было вызвано в МИД России после кратковременного задержания сотрудника российского МИД в аэропорту Руасси.

Напомним, мы писали, что Франция направляет стратегические усилия на помощь Украине.