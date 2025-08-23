Скандал во Франции: директора парка развлечений арестовали за антисемитизм и дискриминацию

Детей из Израиля не пустили в парк развлечений из-за «личных убеждений» директора

Реклама

Во французских Пиренеях директор парка аттракционов отказался впустить группу из 150 детей из Израиля, что повлекло за собой скандал и привело к его аресту. По французским законам, за подобную дискриминацию мужчине грозит заключение на срок до трех лет.

Об этом сообщает BILD.

По информации издания, группа детей в возрасте от 8 до 16 лет заранее забронировала посещение парка аттракционов, однако когда дети приехали развлекаться, их просто не пустили на территорию по личному распоряжению директора.

Реклама

Сначала руководитель парка развлечений объяснил свой поступок «личными убеждениями», а впоследствии сослался на шторм. Позже он отрицал, что его действия были связаны с дискриминацией.

Новости о скандале с израильтянами быстро распространились и вызвали волну негодования в обществе. Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо назвал произошедшее "серьезным инцидентом" и заявил, что требует "жестоких последствий" для виновника.

«Президент регионального отделения еврейского объединения CRIF Перла Данан заявила, что директор парка аттракционов пересек границу», — говорится в публикации.

В прокуратуре Франции уже сообщили об аресте директора парка, но его имя пока не разглашается. Если суд признает его виновным в религиозной дискриминации, мужчина может провести следующие три года за решеткой.

Реклама

Еврейские организации назвали поступок директора парка развлечений «серьезным нападением на фундаментальные ценности республики». По данным МВД Франции, уровень антисемитизма в стране достиг печальной рекордной отметки: в течение первых пяти месяцев этого года в стране зафиксировали уже 504 случая агрессии или дискриминации, направленных против евреев. Это вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Напомним, норвежский турист Мадс Миккельсен заявил, что ему отказали во въезде в США из-за шутливого мэма с вице-президентом Джей Ди Венсом. Инцидент произошел 11 июня в аэропорту Ньюарк-Либерти.