Скандал во Франции: директора парка развлечений арестовали за антисемитизм и дискриминацию
Директор парка аттракционов в Пиренеях закрыл ворота перед израильскими детьми из-за «личных убеждений».
Во французских Пиренеях директор парка аттракционов отказался впустить группу из 150 детей из Израиля, что повлекло за собой скандал и привело к его аресту. По французским законам, за подобную дискриминацию мужчине грозит заключение на срок до трех лет.
Об этом сообщает BILD.
По информации издания, группа детей в возрасте от 8 до 16 лет заранее забронировала посещение парка аттракционов, однако когда дети приехали развлекаться, их просто не пустили на территорию по личному распоряжению директора.
Сначала руководитель парка развлечений объяснил свой поступок «личными убеждениями», а впоследствии сослался на шторм. Позже он отрицал, что его действия были связаны с дискриминацией.
Новости о скандале с израильтянами быстро распространились и вызвали волну негодования в обществе. Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо назвал произошедшее "серьезным инцидентом" и заявил, что требует "жестоких последствий" для виновника.
«Президент регионального отделения еврейского объединения CRIF Перла Данан заявила, что директор парка аттракционов пересек границу», — говорится в публикации.
В прокуратуре Франции уже сообщили об аресте директора парка, но его имя пока не разглашается. Если суд признает его виновным в религиозной дискриминации, мужчина может провести следующие три года за решеткой.
Еврейские организации назвали поступок директора парка развлечений «серьезным нападением на фундаментальные ценности республики». По данным МВД Франции, уровень антисемитизма в стране достиг печальной рекордной отметки: в течение первых пяти месяцев этого года в стране зафиксировали уже 504 случая агрессии или дискриминации, направленных против евреев. Это вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
