Скандал вокруг AUKUS: Макрон обещает вернуть французского посла в США

Соответствующее обещание он озвучил во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.
Президент Франции Эммануэль Макрон обещает на следующей неделе вернуть в Вашингтон посла, отозванного на фоне дипломатического скандала из-за альянса AUKUS.
Соответствующее обещание он озвучил во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом в среду, 22 сентября, сообщает France 24.
Во время переговоров Байден согласился, что консультации с Францией перед объявлением пакта о безопасности между Австралией, США и Великобританией могли бы предотвратить дипломатический скандал.
В связи с этим оба лидера "решили начать процесс углубленных консультаций, направленных на создание условий для обеспечения доверия".
Собеседники "согласились с тем, что для данной ситуации будут полезны открытые консультации между союзниками по вопросам, представляющим стратегический интерес для Франции и наших европейских партнеров", заявили в Елисейском дворце.
Итак, по возвращении в Вашингтон французский посол будет проводить "интенсивную работу с высокопоставленными официальными лицами США".
Ожидается, что в конце октября Макрон и Байден будут иметь очную встречу в Европе.
Франция отозвала своих послов из США и Австралии на прошлой неделе после подписания пакта о безопасности AUKUS между Австралией, США и Великобританией, в рамках которого Канберра планирует с помощью американских технологий построить не менее восьми атомных подводных лодок.
Из-за этого Австралия разорвала крупнейший в своей истории многомиллиардный оборонный контракт по закупке французских подводных лодок. Во Франции решение назвали "ударом в спину".
По информации СМИ, США, Великобритания и Австралия согласовали детали военного альянса без участия Франции.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после скандала внезапно заявил, что его страна любит Францию и стремится наладить отношения с ней.