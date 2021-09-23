Скандал вокруг AUKUS: Макрон обещает вернуть французского посла в США

Скандал вокруг AUKUS: Макрон обещает вернуть французского посла в США

Соответствующее обещание он озвучил во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

Президент Франции Эммануэль Макрон обещает на следующей неделе вернуть в Вашингтон посла, отозванного на фоне дипломатического скандала из-за альянса AUKUS.

Соответствующее обещание он озвучил во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом в среду, 22 сентября, сообщает France 24.

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Во время переговоров Байден согласился, что консультации с Францией перед объявлением пакта о безопасности между Австралией, США и Великобританией могли бы предотвратить дипломатический скандал.

В связи с этим оба лидера "решили начать процесс углубленных консультаций, направленных на создание условий для обеспечения доверия".

Собеседники "согласились с тем, что для данной ситуации будут полезны открытые консультации между союзниками по вопросам, представляющим стратегический интерес для Франции и наших европейских партнеров", заявили в Елисейском дворце.

Итак, по возвращении в Вашингтон французский посол будет проводить "интенсивную работу с высокопоставленными официальными лицами США".

Ожидается, что в конце октября Макрон и Байден будут иметь очную встречу в Европе.

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Франция отозвала своих послов из США и Австралии на прошлой неделе после подписания пакта о безопасности AUKUS между Австралией, США и Великобританией, в рамках которого Канберра планирует с помощью американских технологий построить не менее восьми атомных подводных лодок.

Из-за этого Австралия разорвала крупнейший в своей истории многомиллиардный оборонный контракт по закупке французских подводных лодок. Во Франции решение назвали "ударом в спину".

По информации СМИ, США, Великобритания и Австралия согласовали детали военного альянса без участия Франции.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после скандала внезапно заявил, что его страна любит Францию и стремится наладить отношения с ней.

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