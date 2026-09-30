Скандал вокруг Эйфелевой башни: директор достопримечательности покидает пост после гендерного конфликта

Скандал вокруг Эйфелевой башни / © Reuters

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Генеральный директор компании SETE, которая управляет Эйфелевой башней, Патрик Бранко Руиво покидает свой пост. Это решение было принято на фоне громкого политического и общественного скандала, вызванного отстранением работниц-женщин на достопримечательности во время визита иностранной религиозной делегации.

Об этом сообщает Politico.

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Директор Эйфелевой башни уходит с поста из-за гендерного конфликта

О своем увольнении топ-менеджер уже сообщил коллективу и отметил, что окончательно покинет кресло руководителя компании в конце этого года после восьми лет в должности.

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По информации агентства AFP, кадровое решение стало прямым следствием внутреннего расследования, которое выявило ряд сбоев и управленческих провалов в работе организации.

Эпицентром конфликта стали события 5 сентября, когда представители профсоюзов заявили о фактах гендерной дискриминации: женщин-сотрудниц заставили отойти в сторону и не показываться на глаза участникам индуистской группы Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha.

Эта религиозная организация известна своими тесными связями с руководящей партией Индии «Бхаратия джаната парти», возглавляемой премьер-министром Нарендрой Моди.

Ситуация возмутила французское общество и объединила критику политиков разных лагерей. Заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар, представляющий Социалистическую партию, резко осудил действия администрации в соцсети X:

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«Гендерное равенство никогда не остановится у подножия наших достопримечательностей или в любом другом месте этого города. Оно должно действовать повсюду и для всех».

Категорически против дискриминационных действий высказалась и глава ультраправых и одна из ключевых претенденток на пост президента Франции Марин Ле Пен:

«Во Франции мы никогда не согласимся на то, чтобы присутствие женщин было ограничено».

В знак протеста против действий руководства персонал башни объявил однодневную забастовку, из-за которой французскую достопримечательность пришлось временно закрыть для туристов.

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Как разгорался скандал: подробности

Напомним, в Париже разразился международный скандал, из-за которого Эйфелева башня приостановила работу для посетителей. Конфликт возник во время частного утреннего тура делегации из примерно 100 человек, связанных с религиозной организацией BAPS. Визит был приурочен к открытию первого великого индуистского храма этого сообщества во Франции.

Причиной возмущения стало решение руководства башни пойти навстречу просьбе гостей и минимизировать их взаимодействие с женщинами. Сотрудницам комплекса приказали воздержаться от пребывания в зонах прохождения делегации или вообще покинуть рабочие места, заменив их коллегами-мужчинами. Работницы восприняли требование «сделать себя незаметными» как дискриминацию и унижение, что повлекло за собой протесты персонала и переросло в забастовку.

Ситуация вызвала негодование в социальных сетях и острую реакцию французских политиков. Мэр Парижа Эммануэль Грегуар, бывший премьер-министр Габриэль Атталь и глава Национальной ассамблеи Яэль Брон-Пиве подчеркнули, что принципы гендерного равенства незыблемы. В ответ администрация компании-оператора SETE признала ошибку, назвав событие недопустимым, и подтвердила приверженность базовым ценностям страны.

В BAPS опубликовали извинения за причиненные неудобства, объяснив особые условия визита обетами безбрачия монахов, по которым религиозный кодекс запрещает контактировать с женщинами или смотреть на них. В то же время, доказательств того, что гости лично требовали устранения работниц, нет — это решение принял менеджмент достопримечательности. Сейчас власти продолжают расследование обстоятельств инцидента.

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