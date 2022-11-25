Скандал вокруг фестиваля польско-украинских фильмов: пророссийскому фонду выделили миллионы

В Польше разразился скандал вокруг фестиваля польско-украинских фильмов "Мы с Вами. Вы с Нами". Польский институт киноискусства выделил на него более 500 тыс. злотых (4 млн гривен). Однако его организатором оказался фонд Wspieram, который много лет занимался популяризацией российских влияний.

Группа украинских и польских художников возмущена и собрала 25 ноября акцию протеста в Варшаве. Об этом ТСН.ua рассказала польская активистка Агата Винская, посетившая акцию.

Она объяснила, что после начала полномасштабной войны в Украине фонд Wspieram сменил профиль и организовывает фестиваль украинских фильмов. Украинские художники, на поддержку которых ссылается фонд, на это не соглашались.

Как рассказал во время акции протеста украинский актер Артем Мануйлов , проживающий в Варшаве, его имя назвали среди тех, кто поддерживает фестиваль "Мы с Вами. Вы с Нами", без его согласия.

"Организация, которая 15 лет пропагандировала российскую культуру, организовывая фестиваль "Спутник" и привозила сюда всякую мр**оту вроде Михалкова! Я считаю, что они не имеют никакого нравственного права сейчас делать подобный фестиваль! К тому же, во вкладе в Министерство эта организация указала лиц, украинских художников, которые якобы поддержали эту инициативу и фестиваль! И в этом списке оказался я!" – возмущен мужчина.

Мануйлов отметил, что ни один из 25 артистов, оказавшихся в списке, официально не подтвердил, что поддерживал действия фонда Wspieram. Напротив, большинство публично заявили, что ничего не подписывали. Однако пока что это сделали не все.

"В списке оказалась одна артистка, которая умерла уже больше 20 лет назад!" – добавил он.

Фото: Rafał Archie Roszkiewicz

У протестующих есть два требования: забрать все выделенные дотации организации Wspieram, которые были назначены на фестиваль и распределить их на проекты, которые действительно пойдут на продвижение украинской культуры. Они также требуют публичного извинения перед каждым артистом, оказавшимся в списке представителей украинской культуры, которые якобы поддерживают организацию Wspieram.

Напомним, в Министерстве культуры Украины отреагировали на скандальный пост Netflix о Ярославе Мудром. Стриминговая компания назвала князя киевского правителем "северной России". Министр культуры Александр Ткаченко надеется, что Netflix просто ошибся.

Фото: Rafał Archie Roszkiewicz

Фото: Rafał Archie Roszkiewicz

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