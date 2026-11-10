Скандал вокруг окружения Трампа: советника президента обвинили в скрытых связях с иностранцами

Советник Трампа оказался в центре скандала

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Советник президента США Дональда Трампа Алекс Брусевиц оказался в центре скандала после того, как его бывший бизнес-партнер Дерек Атли обвинил его в получении денег и дорогих подарков от лиц, связанных с иностранными правительствами и кругами бизнеса. В судебном документе упоминаются Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Сирия, а также возможные попытки зарабатывать на связях с американскими политиками и государственными учреждениями.

Об этом сообщает Politico.

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Пол миллиона долларов от Катара и подарки от сирийских миллиардеров

Обвинения прозвучали в судебном заявлении Атли, который вместе с Брюсевицем основал в 2017 году цифровую компанию X Strategies. Фирма ведет, в частности, аккаунты Trump War Room и Team Trump в соцсети X. Сам Брусевиц является одним из влиятельных внешних советников Трампа и помогал формировать цифровую стратегию его президентской кампании в 2024 году.

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По утверждению Атли, у его бывшего партнера были скрытые деловые и финансовые связи с иностранными предпринимателями, инвесторами и представителями власти. В документе говорится, что эти контакты могли быть ценны иностранцам, заинтересованным в знакомствах с американскими политиками и доступе к государственным учреждениям.

«По имеющейся информации, Брусевиц получил около 500 тысяч долларов от лиц, связанных с Катаром, в рамках нераскрытого делового или консультационного соглашения», — утверждается в судебном заявлении.

Другой эпизод касается медового месяца Брусевица на Мальдивах. По словам Атли, советник рассказывал ему, что проживание в отеле оплатили «два сирийских миллиардера», предоставивших ему номер стоимостью 15 тысяч долларов за ночь.

Миллион долларов за доступ к американским чиновникам

В заявлении также упоминается предложение Брусевица инвестиционной компании из Копенгагена, имеющей активы в США и Европе. По версии Атли советник хотел получать за консультационные услуги 1 миллион долларов в год.

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Среди предлагаемых услуг, как утверждается в документе, были знакомства с американскими чиновниками, федеральными ведомствами и финансовыми учреждениями. Атли не обвиняет Брусевица прямо в обмене политического доступа на деньги, но считает, что описанные обстоятельства поднимают вопрос о возможных требованиях регистрации по закону о регистрации иностранных агентов — FARA.

Этот американский закон обязывает определенных лиц, действующих в США в интересах иностранных правительств или других иностранных принципалов, раскрывать характер своей деятельности и финансовые отношения. Одновременно же наличие иностранных деловых контактов или получение оплаты еще не означает автоматического нарушения закона: значения имеют характер работы и то, действует ли человек по поручению или под контролем иностранного заказчика.

Брусевиц все отрицает

Заявление Атли явилось в ответ на иск, который X Strategies подала против него в сентябре. Компания обвинила бывшего соучредителя в присвоении миллионов долларов и трате средств фирмы на азартные игры.

Атли отверг эти обвинения, назвав иск «маркетинговой акцией, замаскированной под федеральный судебный процесс». Он также подал встречный иск, в котором утверждает, что он был уволен без надлежащих оснований после того, как он попросил медицинский отпуск. В первичном иске компания заявляла, что Атли якобы предоставил поддельные медицинские документы, чтобы получить шесть месяцев оплачиваемого отпуска.

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Адвокат Брусевица Брэдфорд Коэн категорически отверг претензии бывшего партнера.

«Мы утверждаем, что все его фактические обвинения либо ложны, либо преувеличены, либо полностью придуманы», — заявил он, пообещав решительно защищать своего клиента в суде.

По данным Politico, судебный документ Атли не содержит доказательств в подтверждение обвинений по иностранным выплатам и подаркам. Сам Брусевиц ранее публично заявлял, что не берёт денег от иностранных государств.

В частности, в интервью Такеру Карлсону он называл борьбу с иностранным влиянием в политике одним из своих личных приоритетов и уверял, что не получает средств от стран Персидского залива, Индии, России или Китая. Теперь эти заявления оказались в центре внимания по обвинению его бывшего бизнес-партнера.

Другие скандалы вокруг финансовых связей окружения Трампа

История с Брюсевицем — не единственный случай, когда финансовые отношения людей из окружения президента США вызывали вопросы. В октябре Дональд Трамп рассматривал возможность увольнения двух политических советников — Джеймса Блэра и Криса ЛаСивиты — после сообщений об их оплачиваемой работе на правительство Республики Сербской на Балканах. По данным СМИ, они консультировали местные власти в преддверии выборов и получили за это сотни тысяч долларов.

Отдельное внимание привлекла история со свадьбой Дональда Трампа-младшего. В сентябре Конгресс США начал проверять документы по финансированию празднования, часть расходов на которые, по сообщениям, мог оплатить российский бизнесмен Умар Кремлев.

Еще один скандал касался бывшего помощника Белого дома, обвинившего советников президента в блокировании медицинских реформ ради финансовых интересов. Представители команды Трампа отвергли эти претензии и назвали их клеветой.

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