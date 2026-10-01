Скандал вокруг посла США в Греции: СМИ раскрыли детали громкого разговора с министром

Вашингтон / © Unsplash

Реклама

Посол США в Греции Кимберли Гилфойл оказалась в центре дипломатического скандала после сообщений о ее резких высказываниях о возможности Вашингтона влиять на смену правительств других стран.

Об этом пишет The Wall Street Journal, на который ссылается ZeroHedge.

Реклама

Речь идет об ужине в Афинах, который состоялся в марте с участием греческих и американских чиновников. Среди присутствовавших был министр энергетики Греции Ставрос Папаставру.

Реклама

Во время ужина собеседники обсуждали возможный крах правительства Румынии. По словам человека, присутствовавшего на встрече, а также других людей, которым рассказали об этом разговоре, Гилфойл заявила, что Соединенные Штаты оказывают влияние на ситуацию.

«Мы можем сделать это с любой страной, которую захотим. Мы можем сделать это и здесь», — сказала посол.

Фраза «и здесь», как следует из описания ситуации, касалась Греции.

Разговор якобы стал напряженным. Папаставру, по данным WSJ, отрицал возможность того, что США могут заменить правительство Греции, поскольку его избрали граждане страны.

Реклама

В то же время адвокат Гилфойл опроверг такую характеристику разговора.

В Греции требуют пояснений

Инцидент привлек внимание греческих оппозиционных партий. Представитель правительства Греции Павлос Маринакис пытался приуменьшить значение сообщений и заявил, что вопрос смены греческого правительства во время этой встречи «никогда не поднимался».

По его словам, если бы такие слова действительно прозвучали, их нельзя было бы толеровать.

В то же время оппозиция требует более четкого ответа от правительства.

Реклама

«Через три дня после статьи Wall Street Journal греческое правительство пока, кроме расплывчатых ссылок, отказалось опровергнуть или подтвердить выдвинутые обвинения», — заявил Politico Гарри Цимитрас, руководитель внешнеполитического направления левой партии Elas.

По его словам, это «очень серьезный вопрос», который необходимо безотлагательно рассмотреть.

Гилфойл также критикуют за энергетическую политику

Отдельно посол США в последнее время оказалась под вниманием из-за продвижения американских энергетических поставок в Юго-Восточной Европе, в том числе сжиженного природного газа из США.

The Wall Street Journal отмечает, что часть греческих чиновников довольна тем, что у их страны, которую в Вашингтоне часто не замечали, теперь есть внимание посла, который может напрямую контактировать с президентом США. В то же время, по данным издания, некоторые представители греческих властей опасаются испортить с ней отношения.

История с высказываниями Гилфойл стала предметом политической дискуссии в Греции. В то же время, существуют разные версии относительно того, что именно было сказано во время мартовского ужина: сообщения о словах посла исходят от присутствующих на встрече и людей, которым о ней рассказали, тогда как ее адвокат отрицает такую характеристику разговора.

Напомним, ранее постпред Украины при ООН призвал партнеров передать Киеву все доступные ракеты-перехватчики и усилить санкционное давление на РФ.

Новости партнеров

Новости партнеров