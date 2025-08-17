Скандал вокруг продажи метеорита с Марса: рекордное соглашение переросло в международный конфликт (фото)

В США продали крупнейший марсианский метеорит за $5,3 млн / © NASA

Реклама

На аукционе Sotheby’s в США продали самый большой на Земле марсианский метеорит за рекордные 5,3 миллиона долларов. Однако это соглашение вызвало волну споров по поводу его происхождения и законности продажи.

Об этом пишет sciencealert.

Самый большой обломок Марса на Земле

Камень весом 25 кг (54 фунта) был обнаружен в ноябре 2023 года в пустыне Сахара, на территории Нигера. По данным Sotheby’s, он является самым большим марсианским метеоритом, когда-либо находившимся на нашей планете.

Реклама

Но правительство Нигера заявило, что открывает расследование по делу продаж, поскольку метеорит может иметь признаки незаконного международного обращения. До завершения проверки страна временно запретила экспорт драгоценных камней и метеоритов.

Реакция Sotheby’s

В аукционном доме настаивают, что камень был вывезен и продан в полном соответствии с международными правилами. В то же время там признали, что из-за скандала дело будет пересмотрено.

«Этот метеорит преодолел 140 миллионов миль сквозь космос, прошел сквозь атмосферу Земли и упал в Сахару», — говорится в описании лота.

Дискуссии о праве собственности

После открытия камень, известный как NWA 16788, попал к международному торговцу, был выставлен в Италии, а затем появился в аукционном каталоге в Нью-Йорке.

Реклама

Американский палеонтолог Пол Серено, сотрудничающий с правительством Нигера, считает, что артефакт вывезли из страны незаконно:

«Он упал именно там, в Нигере. Это наследие страны. И принадлежит он ей».

В США закон разрешает владельцам земли претендовать на метеориты, упавшие на их территорию. В Нигере они входят в национальное культурное наследие и считаются редкими минералогическими образцами, которые запрещено вывозить без специальных разрешений.

Научная ценность

Метеорит значительно больше других известных образцов с Марса. Он может дать ученым уникальную информацию о геологической истории Красной планеты.

Реклама

Как и другие марсианские обломки, он, вероятно, был выброшен в космос после столкновения астероида с поверхностью планеты.

«Это не просто камень, а наследие природы, всего человечества. Мы должны относиться к нему с уважением, а не продавать на аукционах», — подчеркнул Серено.

Напомним об астрономических событиях августа 2025 — когда ждать звездопады и Черную Луну.

Астрономы предоставили календарь космических шоу августа 2025 года.