Скандал вокруг разведданных США для Украины: Рубио отреагировал на заявление Зеленского

Марк Рубио / © Associated Press

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Соединенные Штаты Америки не перестали предоставлять Украине разведывательную информацию. Заявления об обратном не соответствуют действительности, а появление отдельных технических проблем уже изучают специалисты.

Об этом заявил Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе общения с журналистами.

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Таким образом, глава Госдепа прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который накануне в интервью изданию NBC News сообщил о якобы приостановлении обмена разведданными со стороны Вашингтона в начале недели.

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«Никакой паузы не было», — подчеркнул Марко Рубио, подчеркнув, что США продолжают взаимодействие в сфере безопасности.

По словам госсекретаря, Украина должна сосредоточиться на процессе завершения войны. Он добавил, что аналогичные шаги и действия США ожидают и от российской стороны.

В то же время чиновник отказался детализировать причины сбоев в работе системы раннего предупреждения, которые наблюдались минувшей ночью. По словам Рубио, несколько дней назад в системе действительно произошел сбой в программном обеспечении, изучением и устранением которого уже занимается Европейское командование Вооруженных Сил США.

Ранее Зеленский сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа предупреждала о возможном прекращении обмена разведывательными данными, если Украина не остановит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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Но затем президент Украины заявил, что США возобновили обмен разведывательными данными с Украиной после перерыва.

В то же время журналисты RFE/RL и Bloomberg сообщили, что США снова не предупредили Украину заранее о баллистической атаке РФ на Киев в ночь на 19 октября. Отсутствие такого предупреждения усложняет перехват ракет и лишает гражданских дополнительного времени, чтобы добраться до укрытий.

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