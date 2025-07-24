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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Скандальная конгрессвумен США распространила фейк о протестах в Киеве

Американский конгрессвумен Марджори Тейлор Грин распространила дезинформацию о причинах протестов в Киеве, назвав их якобы реакцией на отказ президента Зеленского «прекратить войну» и подписать мирное соглашение с Россией.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Протесты в Киеве

Протесты в Киеве / © ТСН

Одиозная член Палата представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин распространила видео по протесту в Киеве, ложно объяснив его причины.

Она утверждает, что акции якобы возникли из-за нежелания президента Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с Россией, написала она в соцсети X (бывший Twitter).

«В Киеве вспыхнули массовые протесты против украинского президента Зеленского, поскольку он является диктатором и отказывается заключить мирное соглашение и прекратить войну!

При этом конгрессвумен не упомянула реальные причины протестов, проходивших в Киеве и других городах Украины. Речь идет о гражданской реакции на законодательные инициативы, которые могут ограничить независимость антикоррупционных органов – НАБУ и САП.

Ранее Грин неоднократно выражала пророссийские и изоляционистские позиции, выступая против поддержки Украины со стороны США. Ее заявления неоднократно вызывали критику со стороны других американских политиков и независимых аналитических центров, обвинявших ее в манипуляциях и искажении фактов.

Ранее сообщалось, что, несмотря на массовые протесты, президент Владимир Зеленский подписал закон, который критикуют как в Украине, так и на Западе .

Мы ранее информировали, что Верховная Рада Украины срочно соберется, чтобы проголосовать за законопроект о НАБУ и САП, который внесет президент Владимир Зеленский .

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