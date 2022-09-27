Скандальная пара развелась: британец, покинувший семью ради украинки, снова стал одиноким

Через четыре с половиной месяца совместной жизни 30-летний Тони Гарнетт разорвал отношения с 22-летней Софией Каркадым, сбежавшей от войны в Великобританию.

Свое решение расстаться с украинкой, с которой британец пытался начать совместную жизнь после ухода от своей бывшей партнерши и двоих детей, он объяснил ее "нерациональным поведением".

Об этом Тони Гарнетт сообщил в комментарии MailOnline.

По его словам, 22-летняя София Каркадым не умеет употреблять алкоголь, а также повредила ножом стену в их съемном доме. Из-за этого инцидента, который произошел во время празднования его 30-летия, британец даже вызвал полицию.

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“Я больше не могу терпеть ее обиды или гнев. Я оставил Лорну [бывшую партнершу] и своих двоих детей ради нее, и приложил все усилия, чтобы помочь ей сохранить нас вместе”, — сказал Гарнетт.

Британец признал, что совершил ошибку, вступив в отношения с Софией, и заметил, что у нее, возможно, посттравматическое расстройство из-за войны.

Фото: dailymail.co.uk

"Я надеюсь, что она найдет безопасное место для жизни и будет в более счастливом месте. Но она не для меня”, – сказал он в комментарии.

Он также отметил, что после разрыва София посылала ему ряд сообщений, в которых говорила, что любит его и умоляла о примирении.

Однако Гарнетт не хочет возвращаться к совместной жизни с украинкой, сказав, что уже давал ей "шанс за шансом".

Напомним, ранее Тони Гарнетт заявлял, что хочет переехать в Украину, планирует жениться на Софии и помогать украинцам, пострадавшим от войны с Россией.

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