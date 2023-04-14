Скандальная пенсионная реформа Макрона: Суд подтвердил ее конституционность

Конституционный совет Франции 14 апреля объявил конституционной реформу по повышению пенсионного возраста, против которой в стране вспыхнули массовые протесты.

Об этом сообщает AFP.

Решение совета означает, что преодолено последнее юридическое препятствие на пути к окончательному утверждению реформы. Она предполагает постепенное повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет.

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Ранее в администрации французского президента пообещали, что в случае положительного заключения суда опубликуют соответствующий законопроект в течение нескольких дней. Это будет означать вступление закона в силу и старт пенсионной реформы.

Заметим, что накануне французские профсоюзы анонсировали планы продолжать протесты, в частности во время традиционных первомайских демонстраций.

Напомним, во Франции уже несколько месяцев продолжаются протесты против повышения пенсионного возраста. Приблизительно три четверти граждан страны выступают за то, чтобы правительство отозвало реформу для прекращения протестов и забастовок. Президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что реформа является важнейшим шагом для улучшения пенсионной системы.

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