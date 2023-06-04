Скандальное видео с "российским" Крымом: Венгрия исправила ролик, но официальное видео не удалила

На YouTube-канале правительства Венгрии появилось видео, где Крымский полуостров не является частью Украины.

Правительство Венгрии опубликовало видео с обозначением оккупированного Крыма за пределами территории Украины.

МИД Украины сообщил об официальном демарше украинского дипломата перед венгерской стороной из-за ролика о войне в Украине. Уже впоследствии венгерское правительство опубликовало новое видео с призывом о "скорейшем мире в Украине".

Как сообщает "Европейская правда", видео опубликовали на YouTube-канале старшего аналитика проправительственного венгерского фонда Századvég Андре Палоца, этот ролик доступен только по ссылке. В обновленном ролике территория Крыма изображена частью Украины.

Однако на официальном канале венгерского правительства до сих пор остается старая версия ролика, в котором Крым обозначен как территория за пределами Украины.

Напомним, Виктор Орбан вместо контрнаступления призвал Украину к переговорам с Россией – в МИД дали жесткий ответ.

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