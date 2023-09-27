Скандальное видео с сыном Кадырова: аналитик объяснила, почему и для чего оно "всплыло"

Представляя таких людей, как Кадыров и Пригожин, более страшными людоедами, на их фоне Путин выглядит более-менее.

Видео, на котором сын Кадырова бьет заключенного – своеобразная информационная спецоперация. Событие произошло гораздо раньше, но его опубликовали только сейчас. Цель – получить определенную информационную волну на этот счет, чтобы отвлечь от состояния здоровья Кадырова и разговоров о том, жив он или мертв.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказала российский политический аналитик Ольга Курносова.

Кого сделают виновным?

По ее словам, это свидетельствует о том, что в Чечне бездействуют законы Российской Федерации. В то же время Кадыров ничего не делает без разрешения Кремля.

“Скандал велик и кто-то точно должен быть наказан. На мой взгляд, найдут какого-нибудь человека, который за это дело отвечает в СИЗО Чечни, где сидит Журавель и скажут, что он нарушил должностные обязанности, пустив не только сына, но и Кадырова. Ну, выговор объявят и скажут, чтобы так не делал больше», — сказала Курносова.

"Кадыров удобен для Путина"

“Для Путина Кадыров очень удобен. Представляя таких людей, как Кадыров и Пригожин, более страшными людоедами, на их фоне Путин выглядит более-менее”, — рассказала аналитик.

Путин показывает, что он якобы законопослушный, он говорит, что если меня не будет, то кто может возглавить Россию? Посмотрите на этого "страшного Кадырова". Он же готов людей прямо здесь убивать… Поэтому в Чечне творятся страшные вещи”, — отметила Курносова.

Россияне не хотят голосовать за Путина, добавила аналитик, поэтому в РФ и выстраивают информационную картинку так, чтобы у населения такое желание появилось.

"При этом Кадыров не делает ничего, чтобы ему не разрешал Кремль", — резюмировала она.

Дело Никиты Журавля

19-летний уроженец Украины Никита Журавль был задержан в мае 2023 года. Россияне обвиняют его в том, что он якобы за вознаграждение от украинских спецслужб сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде.

Фото: Фото из открытых источников

Против парня возбудили уголовное дело "об оскорблении чувств верующих". Затем его передали в Чечню.

16 августа так называемая "уполномоченная по правам человека РФ" Татьяна Москалькова рассказала, что Журавель пожаловался на то, что в СИЗО Грозного его избил сын председателя Чечни Адам Кадыров. После этого российские правозащитники просили перевести Журавля из Чечни в службу другого региона.

"Собственно, это вызов всей правовой системе России. В конкретном регионе показали, что они могут совершать преступления и им за это ничего не будет", – заявила член "Совета по правам человека" при Путине Ева Меркачева.

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