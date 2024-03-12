Скандальное заявление о переговорах с РФ: в Ватикане уточнили слова Папы Римского

Папа Римский считает, что "переговоры – это не слабость, а сила".

В Ватикане объяснили слова Папы Римского Франциска о том, что Украина должна поднять "белый флаг". Там говорят, что главным условием каких-либо переговоров является прекращение агрессии РФ.

Об этом заявил кардинал Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана, второй человек после папы.

По словам Паролина, призыв Ватикана состоит в том, чтобы "создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и крепкого мира".

"В этом смысле очевидно, что создание таких условий зависит не только от одной из сторон, но и от обеих, и первым условием мне кажется самое прекращение агрессии", — добавил он.

Также читайте РФ продолжает наращивать ядерный арсенал: разведка США озвучила угрозы

В свою очередь Ватикан "продолжает требовать "прекращения огня". Государственный секретарь Ватикана также отметил, что Франциск считает, что "переговоры — это не слабость, а сила, это не капитуляция, а смелость".

"Война, развязанная против Украины, является следствием не неконтролируемого стихийного бедствия, а только человеческой свободы, и та же человеческая воля, ставшая причиной этой трагедии, также имеет возможность и ответственность сделать шаги, чтобы положить ей край и проложить путь к дипломатическому. решение", — сказал он.

Скандал вокруг Папы Римского – что известно

Папа Римский Франциск накануне заявил, что для Украины было бы "смелом поступком" поднять "белый флаг " и начать переговоры с Россией по поводу войны.

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав в Нью-Йорке прокомментировал слова Папы Римского Франциска о том, что для Украины было бы "мужественным поступком" поднять "белый флаг" и начать переговоры с Россией.

Комментируя заявление Папы, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместе с военными на передовой с самого начала войны находятся капелланы всех религий. Они помогают защитить жизнь и человечность и поддерживают воинов.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.