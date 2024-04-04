Скандальное заявление об ударах по РФ: у генсека ООН нашли оправдание

Спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик пытался оправдаться после своего заявления, в котором он осудил удар Украины по заводу в Татарстане, где собирают "Шахеды".

Об этом пишет "Голос Америки".

Дюжаррика попросили прокомментировать скандал, вызванный его словами об "атаках на гражданскую инфраструктуру" в РФ.

"Я неправильно услышал вопрос. Если бы спросили еще раз, я бы так не ответил", – объяснил спикер.

Напомним, для "бавовны" в Татарстане использовали украинские дроны-камикадзе, которые одними из последних были приняты на вооружение в нашем государстве. По мнению эксперта Михаила Жорохова, в европейской части РФ уже не осталось участков, куда не могут добраться украинские дроны.

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