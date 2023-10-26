Скандальное заявление республиканцев: в Сенате США хотят разделить помощь Украине и Израилю

Сенаторы от Республиканской партии представили отдельный законопроект, предусматривающий оказание помощи Израилю, но не Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, это демонстрирует конфликт в Конгрессе из-за совместного пакета помощи двум странам на 106 миллиардов долларов, предложенного администрацией президента США.

Сенаторы утверждают, что разделение помощи Израилю предотвратит то, что принятие законопроекта "застрянет" в Палате представителей, где количество республиканцев, выступающих против финансирования помощи Украине, растет, и сейчас они составляют более половины конференции Республиканской партии.

"Мои коллеги и я твердо убеждены, что какая-либо помощь Израилю не должна использоваться как рычаг для отправки десятков миллиардов долларов в Украину", — сказал один из авторов законопроекта сенатор Роджер Маршалл.

Законопроект сенаторов от Республиканской партии, который называется Израильским законом о дополнительных ассигнованиях в 2023 году, будет предусматривать помощь в размере 14,3 миллиарда долларов.

Это включает 10,6 миллиарда долларов военной помощи Израилю через Министерство обороны, включая системы "Железный купол" и "Железный луч", а также средства для пополнения запасов американского оружия, отправленного в Израиль, 3,5 миллиарда долларов в виде грантов на продажу военной техники за рубежом и 200 миллионов долларов в помощь в укреплении безопасности для Посольства и персонала США в Израиле и эвакуации граждан США в регионе.

Предложенный уровень финансирования для Израиля подобен 14 миллиардам долларов, которые запрашивает для Израиля администрация Байдена. Но администрация положила эти деньги в более широкий пакет, который также включал 61 миллиард долларов для Украины, около 9 миллиардов долларов на гуманитарную помощь на обоих театрах конфликта, около 2 миллиардов долларов на помощь в Индийско-Тихоокеанском регионе и 14 миллиардов долларов на безопасность границы.

Напомним, республиканец из Луизианы Майк Джонсон стал новым спикером Палаты представителей в Конгрессе США. Его считают одним из самых преданных поклонников бывшего президента США Дональда Трампа.

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