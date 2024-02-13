Скандальное заявление Трампа: какие страны НАТО тратят на оборону менее желаемых 2% своего ВВП

По статистике НАТО, в прошлом году 11 стран выполнили или перевыполнили этот показатель.

Дональд Трамп заявил на выходных, что будет поощрять Россию атаковать "недобродельных" союзников по НАТО, которые, по его мнению, тратят слишком мало средств на оборону.

Его слова шокировали лидеров с обеих сторон Атлантики и неверно охарактеризовали то, как работает альянс, состоящий из 31 члена.

Об этом пишет The Washington Post.

Все страны-члены НАТО вносят вклад на покрытие операционных расходов организации, основанной после Второй мировой войны, чтобы помочь Западной Европе противостоять Советскому Союзу при поддержке Канады и Соединенных Штатов. Но они не платят членские взносы, чтобы оставаться в альянсе, поэтому нельзя говорить о нарушении обязательств.

Однако страны обязуются тратить не менее 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону ежегодно с целью обеспечения военной готовности альянса и сдерживания любых потенциальных нападений. Это обязательство является рекомендацией, а не требованием, действующим уже почти два десятилетия.

По статистике НАТО, в прошлом году 11 стран выполнили или перевыполнили этот показатель. Остальные потратили на оборону меньшую часть своего ВВП. ( Исландия, единственная страна-член, не имеющая вооруженных сил, не включена в набор данных).

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Большинство стран, потративших более 2%, либо имеют общую границу с Россией, либо находятся вблизи линии фронта войны в Украине. Инсинуация Трампа о том, что они не платят свою долю, не соответствует действительности.

Польша, разделяющая часть своей северной границы с российским эксклавом Калининградом и длинный участок юго-восточной границы с Украиной, в прошлом году потратила на оборону большую долю своего ВВП, чем любая другая страна-член — 3,9%.

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Соединенные Штаты заняли второе место – 3,49 процента. Но в необработанных цифрах оборонный бюджет США в размере 860 миллиардов долларов более чем вдвое превышает оборонные бюджеты всех остальных членов НАТО вместе взятых.

Среди других стран-членов, тратящих более 2 процентов своего ВВП, — Эстония, Литва, Румыния и новейший член НАТО, Финляндия, присоединившаяся к альянсу в прошлом году. (Следует отметить, что большинство стран с большими затратами имеют национальные законы или политику, требующие 2% расходов на оборону в соответствии с целями НАТО).

Страны, расположенные дальше России, чаще тратят менее 2%. Некоторые из них – в том числе Германия, Италия и Канада – тратили значительно меньше, чем предусмотрено, несмотря на то, что имеют большие экономики и ВВП, что превышает 1 триллион долларов. Другие, такие как Люксембург, могут испытывать трудности с достижением порогового показателя из-за ограниченного размера их вооруженных сил и оборонной промышленности.

Большинство членов НАТО тратят на оборону большую часть своего ВВП, чем в 2014 году. В том году Россия вторглась на Крымский полуостров и аннексировала его, разжег напряженность в Восточной Европе и побудив НАТО удвоить свою 2-процентную цель расходов.

Как изменялись расходы государств на оборону. Изменения в процентах ВВП, выделенных на оборону с 2014 года, отсортированы от самого высокого до самого низкого показателя в 2023 году/Скриншот

Синим цветом отмечены страны, выделившие 2% или больше своего ВВП на оборону в 2023 году. Красным — страны, которые этого не сделали.

К тому времени только три члена Североатлантического союза начали тратить на оборону больше. В 2022 году их количество выросло до семи. После вторжения России в Украину в феврале того же года расходы по обороне резко возросли в нескольких странах.

Польша снова возглавила этот список, ее расходы на оборону подскочили с 2,4% ВВП до 3,9%. Всего в прошлом году Польша потратила на оборону более 29 миллиардов долларов, что почти на 12 миллиардов долларов больше, чем в 2022 году, и в три раза больше десяти лет назад.

Франция, Словакия, Венгрия и некоторые другие страны увеличили расходы на оборону после российского вторжения.

В начале этого года Турция проголосовала за членство Швеции в Альянсе после нескольких месяцев задержек. Ожидая ратификации Венгрии, Швеция, как ожидается, присоединится к НАТО в этом году как 32-й член и обязалась тратить 2,1% своего ВВП.

Некоторые страны-члены тратят больше, но еще не превысили 2-процентную отметку. Остальные не увеличивают свои расходы. Но давление по увеличению расходов на оборону не осталось незамеченным.

После замечаний Трампа канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 12 февраля, пообещал достичь 2-процентной цели НАТО. “Это крайне необходимо, – сказал Шольц. — Потому что какой бы суровой ни была эта реальность, мы живем не в мирное время”.

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