Правоохранители Нидерландов / © Associated Press

Реклама

В городе Заандам (Нидерланды) было совершено дерзкое покушение на бывшего командира добровольческого формирования «Архангелы Михаила» Михаила Маймана. В мужчину выпустили шесть пуль, три из которых попали в него.

Об этом сообщает издание Noordhollands Dagblad.

По данным медиа, нападение произошло посреди улицы. Возле пострадавшего обнаружили огнестрельное оружие, гильзы, а также пластиковую емкость с кислотой.

Реклама

По предварительной версии, преступники планировали облить Маймана химикатом, однако помешали случайные свидетели, так что реализовать замысел полностью им не удалось. После стрельбы нападавшие скрылись с места происшествия.

Полиция продолжает расследование и призывает свидетелей предоставить любую информацию. Для поисков преступников даже привлекли вертолет.

Отметим, что Михаил Майман в прошлом был фигурантом ряда громких скандалов в Украине. Его имя связывали с хищением гуманитарной помощи, теневыми схемами в сфере логистики и расследованиями обращения запрещенных препаратов. После многочисленных обвинений он покинул территорию Украины и поселился за границей.

В 2022 году Михаил Майман публично заявлял о своем участии в освобождении Киевщины от российских войск, однако его собратья утверждают, что на самом деле он занимался мародерством, а не боевыми действиями.

Реклама

Напомним, в Испании 21 мая застрелили экс-заместителя руководителя Администрации президента-беглеца Виктора Януковича — Андрея Портнова.