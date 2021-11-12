Скандальному Ассанжу разрешили пожениться в британской тюрьме: что произошло

Его невестой станет Стелла Морис, которая является матерью его двух детей.

Находящийся в британской тюрьме Белмарш основатель ресурса WikiLeaks, скандальный журналист Джулиан Ассанж получил разрешение жениться на своей невесте Стелле Морис.

Об этом информирует BBC.

Заявление Ассанжа было рассмотрено начальником тюрьмы в обычном порядке.

Заключенные имеют право подать заявление о вступлении в брак в тюрьме в соответствии с законом о браке 1983 года. Если заявления удовлетворяются, они должны покрыть все расходы по вступлению в брак без помощи налогоплательщиков.

Также читайте Вашингтон будет добиваться выдачи Ассанжа из Лондона - СМИ

Ранее Стелла Морис рассказала, что она состояла в отношениях с Джулианом Ассанжем с 2015 года и самостоятельно воспитывала их двух маленьких сыновей. Она познакомилась с ним в 2011 году, когда присоединилась к его юридической команде.

Ассанжа обвиняют в сговоре с бывшим аналитиком военной разведки США Челси Мэннингом и обнародовании секретных данных американского правительства о боевых действиях союзных войск в Афганистане в 2010 году.

Его сторонники и организации, выступающие за свободу прессы, рассматривают Ассанжа как репортера-расследователя, который обнаружил военные преступления.

Вашингтон выдвинул в общей сложности 18 обвинений, утверждая, что журналист подверг опасности жизни американских информаторов. Если Ассанжа признают виновным, он может быть приговорен к 175 годам тюремного заключения в США.

Британский судья недавно отклонил запрос США об экстрадиции Ассанжа для предъявления обвинения в шпионаже из-за опасений о его здоровье.

Читайте также:

Трамп предлагал Ассанжу помилование в обмен на выгодные России показания – СМИ

в обмен на выгодные России показания – СМИ Швеция прекратила следствие по делу основателя Wikileaks Ассанжа

Тайные дети Ассанжа: скандальный основатель "WikiLeaks" стал отцом 2 детей, когда скрывался в Лондоне

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку