Скандальному Ассанжу разрешили пожениться в британской тюрьме: что произошло

Его невестой станет Стелла Морис, которая является матерью его двух детей.
Находящийся в британской тюрьме Белмарш основатель ресурса WikiLeaks, скандальный журналист Джулиан Ассанж получил разрешение жениться на своей невесте Стелле Морис.
Об этом информирует BBC.
Заявление Ассанжа было рассмотрено начальником тюрьмы в обычном порядке.
Заключенные имеют право подать заявление о вступлении в брак в тюрьме в соответствии с законом о браке 1983 года. Если заявления удовлетворяются, они должны покрыть все расходы по вступлению в брак без помощи налогоплательщиков.
Ранее Стелла Морис рассказала, что она состояла в отношениях с Джулианом Ассанжем с 2015 года и самостоятельно воспитывала их двух маленьких сыновей. Она познакомилась с ним в 2011 году, когда присоединилась к его юридической команде.
Ассанжа обвиняют в сговоре с бывшим аналитиком военной разведки США Челси Мэннингом и обнародовании секретных данных американского правительства о боевых действиях союзных войск в Афганистане в 2010 году.
Его сторонники и организации, выступающие за свободу прессы, рассматривают Ассанжа как репортера-расследователя, который обнаружил военные преступления.
Вашингтон выдвинул в общей сложности 18 обвинений, утверждая, что журналист подверг опасности жизни американских информаторов. Если Ассанжа признают виновным, он может быть приговорен к 175 годам тюремного заключения в США.
Британский судья недавно отклонил запрос США об экстрадиции Ассанжа для предъявления обвинения в шпионаже из-за опасений о его здоровье.
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