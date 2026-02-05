- Дата публикации
Скандальные файлы Эпштейна могут "потопить" мирового лидера - CNN
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался в центре скандала из-за назначения послом страны в США Питера Мандельсона, который дружил с Джеффри Эпштейном.
Британский премьер-министр Кир Стармер никогда не был связан с покойным финансистом, осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном, но из-за него Стармер рискует потерять свой пост.
Об этом пишет CNN.
«Не только Стармер испытывает давление. Общественное возмущение связями с Эпштейном настолько острое в Великобритании, что король Чарльз III лишил собственного брата и друга Эпштейна, бывшего принца Эндрю, титулов», — отмечают журналисты.
Премьерство Стармера оказалось под вопросом после бунта законодателей его лейбористской партии. Премьер-министр был вынужден признать во время бурной сессии вопросов и ответов в парламенте в среду, 4 февраля, что он знал о дружбе между бывшим законодателем партии Питером Мандельсоном и Эпштейном, но все равно назначил Мандельсона послом в Вашингтоне.
Стармер уволил Мандельсона в прошлом году после обнародования файлов Эпштейна, показавших, что Мандельсон продолжал поддерживать своего друга даже после того, как финансист был осужден за сексуальные преступления.
Но скандал возобновился на этой неделе после того, как недавно обнародованные файлы указали на то, что Мандельсон мог передавать Эпштейну влияющую на рынок секретную информацию в разгар финансового кризиса 2008 года. Это были бы бесценные данные для Эпштейна и его друзей из Уолл-стрит. Мандельсон сейчас находится под уголовным расследованием.
«Мандельсон предал нашу страну, наш парламент и мою партию», — заявил Стармер в парламенте.
Бывший посол в Вашингтоне извинился за свои связи с Эпштейном в заявлении, посланном BBC в прошлом месяце.
На этой неделе он заявил, что покинул ряды Лейбористской партии, чтобы лишить ее «дальнейшего стыда».
Со своей стороны Даунинг-стрит заявила, что надеется, что документы докажут, что Мандельсон соврал о глубине своих отношений с финансистом.
Лондонская полиция пока заблокировала публикацию некоторых документов, поскольку они могут повлиять на уголовное расследование по делу о возможной передаче Мандельсоном конфиденциальных правительственных документов Эпштейна.
Дело Епштейна
Впервые обвинения против миллиардера, участника и организатора светских вечеринок и приятеля знаменитостей (от Билла Клинтона до Дональда Трампа) прозвучали в 2005 году: родители 14-летней девушки заявили полиции Флориды, что Эпштейн совершал развратные действия с их дочерью в своем доме.
Финансиста обвинили в получении сексуальных услуг от несовершеннолетних за деньги в его особняках на Мангеттене и во Флориде в период с 2002 по 2005 годы.
В 2010 году он вышел на свободу условно-досрочно. После этого полиция Нью-Йорка зарегистрировала его как правонарушителя, совершившего сексуальные преступления, «третьего уровня» — то есть с высоким риском рецидива.
В 2019 году следствие по делу Эпштейна было возобновлено, и 6 июля его арестовали. Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюремной камере.
У 66-летнего финансиста было много известных друзей и знакомых. Среди них президент США Дональд Трамп, экс-президент США Билл Клинтон и британский принц Эндрю. Некоторые из его известных знакомых были вовлечены в выдвижение обвинений против финансиста, что только подпитывало теории заговора и дезинформации.
Накануне рассекречены новые файлы — там указывается, что миллиардер Билл Гейтс подхватил венерическое заболевание, находясь в контакте с российскими девушками. Также в файлах более 1000 раз упоминается фамилия Путина.
Также стало известно, что переписка из архива Джеффри Эпштейна открыла подробности о том, как финансист организовал для бывшего принца Эндрю знакомство с девушкой в Лондоне. В частности, в документах говорится о подготовке личного ужина и передаче контактов для прямого общения.