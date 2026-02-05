Скандальные файлы Эпштейна могут "потопить" мирового лидера - CNN

Кир Стармер / © Associated Press

Британский премьер-министр Кир Стармер никогда не был связан с покойным финансистом, осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном, но из-за него Стармер рискует потерять свой пост.

Об этом пишет CNN.

«Не только Стармер испытывает давление. Общественное возмущение связями с Эпштейном настолько острое в Великобритании, что король Чарльз III лишил собственного брата и друга Эпштейна, бывшего принца Эндрю, титулов», — отмечают журналисты.

Премьерство Стармера оказалось под вопросом после бунта законодателей его лейбористской партии. Премьер-министр был вынужден признать во время бурной сессии вопросов и ответов в парламенте в среду, 4 февраля, что он знал о дружбе между бывшим законодателем партии Питером Мандельсоном и Эпштейном, но все равно назначил Мандельсона послом в Вашингтоне.

Стармер уволил Мандельсона в прошлом году после обнародования файлов Эпштейна, показавших, что Мандельсон продолжал поддерживать своего друга даже после того, как финансист был осужден за сексуальные преступления.

Кир Стармер / © Associated Press

Но скандал возобновился на этой неделе после того, как недавно обнародованные файлы указали на то, что Мандельсон мог передавать Эпштейну влияющую на рынок секретную информацию в разгар финансового кризиса 2008 года. Это были бы бесценные данные для Эпштейна и его друзей из Уолл-стрит. Мандельсон сейчас находится под уголовным расследованием.

«Мандельсон предал нашу страну, наш парламент и мою партию», — заявил Стармер в парламенте.

Бывший посол в Вашингтоне извинился за свои связи с Эпштейном в заявлении, посланном BBC в прошлом месяце.

На этой неделе он заявил, что покинул ряды Лейбористской партии, чтобы лишить ее «дальнейшего стыда».

Со своей стороны Даунинг-стрит заявила, что надеется, что документы докажут, что Мандельсон соврал о глубине своих отношений с финансистом.

Лондонская полиция пока заблокировала публикацию некоторых документов, поскольку они могут повлиять на уголовное расследование по делу о возможной передаче Мандельсоном конфиденциальных правительственных документов Эпштейна.

Дело Епштейна

Впервые обвинения против миллиардера, участника и организатора светских вечеринок и приятеля знаменитостей (от Билла Клинтона до Дональда Трампа) прозвучали в 2005 году: родители 14-летней девушки заявили полиции Флориды, что Эпштейн совершал развратные действия с их дочерью в своем доме.

Финансиста обвинили в получении сексуальных услуг от несовершеннолетних за деньги в его особняках на Мангеттене и во Флориде в период с 2002 по 2005 годы.

В 2010 году он вышел на свободу условно-досрочно. После этого полиция Нью-Йорка зарегистрировала его как правонарушителя, совершившего сексуальные преступления, «третьего уровня» — то есть с высоким риском рецидива.

В 2019 году следствие по делу Эпштейна было возобновлено, и 6 июля его арестовали. Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюремной камере.

У 66-летнего финансиста было много известных друзей и знакомых. Среди них президент США Дональд Трамп, экс-президент США Билл Клинтон и британский принц Эндрю. Некоторые из его известных знакомых были вовлечены в выдвижение обвинений против финансиста, что только подпитывало теории заговора и дезинформации.

Накануне рассекречены новые файлы — там указывается, что миллиардер Билл Гейтс подхватил венерическое заболевание, находясь в контакте с российскими девушками. Также в файлах более 1000 раз упоминается фамилия Путина.

Также стало известно, что переписка из архива Джеффри Эпштейна открыла подробности о том, как финансист организовал для бывшего принца Эндрю знакомство с девушкой в Лондоне. В частности, в документах говорится о подготовке личного ужина и передаче контактов для прямого общения.